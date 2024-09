Nei primi giorni della pandemia, il personale dello University of Mainz Medical Center è stato inondato di chiamate di cittadini con domande sul virus. Perché il personale si potesse liberare e offrire un'assistenza più diretta ai pazienti, l'organizzazione si è rivolta a IBM per ricevere assistenza nello sviluppo di un sistema di risposta automatizzato in grado di rispondere alle domande più frequenti dei pazienti. "In appena tre settimane siamo passati da un prototipo completo a un sistema di chatbot pratico e utilizzabile che era collegato alla nostra linea telefonica," afferma Christian Elsner, Chief Technology Officer presso la University of Mainz Medical Center. "È stata una vetrina tecnologica davvero impressionante. I nostri dipendenti hanno sperimentato cosa significa utilizzare la tecnologia per dedicare tempo in una situazione di crisi."



L'esperienza si è rivelata utile poco dopo, quando il governo statale della Renania-Palatinato ha chiesto allo University of Mainz Medical Center di creare un sito per il test COVID-19 a più corsie che mantenesse la privacy dei dati dei pazienti, massimizzasse la loro sicurezza e offrisse un modo rapido e semplice per testare il virus.

Il dottor Elsner descrive l'approccio adottato da IBM e dalla University of Mainz Medical Center per affrontare questa sfida: "In questo caso abbiamo assistito all'applicazione del principio del cloud ibrido. Siamo riusciti a partire dall'ambiente di cloud ibrido sicuro con l'approvazione completa del nostro responsabile della sicurezza dei dati. Non avevamo bisogno di configurare prima tutte le risorse tecniche del nostro sito — potevamo iniziare nell'ambiente cloud. Ed era tutto Red Hat OpenShift, quindi in seguito è stato facile passare al nostro ambiente on-premise."

Una volta che la soluzione era operativa, i pazienti potevano utilizzare un’app per descrivere i sintomi e fissare un appuntamento. La soluzione ha assegnato a ciascun paziente un codice QR. Quando i pazienti arrivavano al centro di test, il codice veniva scansionato e le informazioni decrittografate utilizzando server locali.

Quando il test è diventato più ampiamente disponibile, il team ha utilizzato lo stesso approccio per fissare gli appuntamenti per i vaccini COVID-19 — con un'eccezione: per la seconda iterazione, il team ha utilizzato al meglio la tecnologia IBM Cloud Satellite, sostituendo i server cloud con server IBM Cloud Satellite ospitati on-premise. Questa è stata una delle prime volte in cui IBM Cloud Satellite è stato utilizzato in un ambiente sanitario, e il cambiamento è stato completamente trasparente per il team dello University of Mainz Medical Center, in quanto la sicurezza e l'agilità sono rimaste invariate.

Successivamente, il dottor Elsner e il suo team hanno rivolto la loro attenzione a un'altra sfida resa più urgente dalla pandemia — la comunicazione tra il personale sanitario. A causa delle leggi sulla privacy, gli ospedali e altre strutture sanitarie sono molto limitati in termini di comunicazione digitale. Per risolvere il problema, lo University of Mainz Medical Center ha ospitato un hackathon, durante il quale i team utilizzavano la tecnologia Red Hat® OpenShift®, insieme alla piattaforma Matrix, per consentire una comunicazione rapida e sicura per il personale medico tramite computer, telefoni cellulari e altri dispositivi medici.

"L'evoluzione dei dati sanitari comporta elevati standard di sicurezza e la situazione causata dal COVID-19 implica che abbiamo bisogno di cicli di sviluppo molto rapidi," spiega il dott. Elsner. "Per noi l'ideale era avere l'ambiente cloud ibrido IBM per fare esattamente queste cose. Normalmente hai agilità, ma non hai sicurezza. Queste due cose sono perfettamente combinate con la tecnologia IBM Cloud Satellite."

Infine, lo University of Mainz Medical Center utilizza la tecnologia IBM® Cloud per COMPASS (link esterno a ibm.com), un progetto finanziato dal Ministero tedesco per l'Istruzione e la Ricerca. Il dottor Elsner spiega: "Ciò che abbiamo sviluppato insieme a IBM era una piattaforma open source, una sorta di sistema operativo per gli studi clinici. Si tratta di un'app cloud-native, ma è anche un'app basata su web che ci consente di raccogliere dati distribuiti. Ad esempio, in uno studio clinico che stiamo conducendo, raccoglie i dati del fitness tracker."

Sebbene il focus iniziale della piattaforma sia sulla ricerca sul COVID-19, il dottor Elsner prevede che la sua agilità e sicurezza presteranno la soluzione a molti altri studi in futuro. "Lo abbiamo sviluppato come piattaforma generale che può essere applicata a qualsiasi studio clinico sulla salute", spiega.