Utilizzando IBM® Watson Natural Language Processing Library for Embed, il centro clienti può ora rispondere alle richieste in modo più efficace. Come primo passo, IBM e Unionthink hanno creato un modello linguistico personalizzato utilizzando IBM watsonx.ai , che è stato addestrato su richieste categorizzate manualmente.

Il cliente ha poi effettuato un accurato confronto tra i vari modelli offerti dai prodotti IBM, selezionando quello più efficace. Un ulteriore perfezionamento è stato ottenuto attraverso la verifica tecnica, che ha comportato delle modifiche e una messa a punto dei dati di addestramento.

Inoltre, è stato condotto un proof-of-concept (PoC) in cui UnionThink ha esplorato attività come l'estrazione di parole chiave dalle richieste. Questa attività di creazione in collaborazione con IBM ha confermato il potenziale della tecnologia AI nel risolvere le attuali sfide dell'azienda.