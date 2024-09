A nessuno piace sprecare efficienza e denaro, in particolare i produttori. Considerando la quantità di tempo, energia e impegno necessari alla raccolta delle materie prime necessarie, alla loro preparazione secondo standard rigorosi e infine al loro assemblaggio in un prodotto utilizzabile — qualsiasi unità difettosa o inutilizzabile può essere decisamente un fastidio. O peggio ancora, un danno finanziario.

E quanto più complicato è il prodotto, tanto più frustranti possono essere i cicli di produzione non conformi.



“Stiamo producendo componenti meccanici ad alta precisione, come le viti a ricircolo di sfere per il settore aerospaziale”, spiega Mauro Bernareggi, Chief Information Officer di UMBRAGROUP. “La realizzazione di alcuni dei nostri prodotti richiede fino a quattro mesi. E se dopo mesi di lavoro vengono prodotte unità non conformi, l’impatto economico è elevato”.



In particolare, UMBRAGROUP era preoccupata per queste parti poiché le non conformità si presentavano nelle fasi successive della produzione, quando il valore è maggiore. “L’aumento di questi numeri”, continua Bernareggi, “incide sul profitto e sul valore della nostra attività. Avevamo provato ad affrontare questo problema come parte dei nostri sforzi di miglioramento continuo, ma c’era ancora margine di miglioramento, quindi abbiamo deciso di adottare un approccio diverso utilizzando strumenti analitici e predittivi”.



Dopo aver esaminato innumerevoli registri e rapporti di produzione, l'azienda doveva cambiare approccio e adottare un nuovo metodo per affrontare il problema. “Sono passati circa tre anni da quando abbiamo sentito parlare per la prima volta di machine learning e intelligenza artificiale”, aggiunge Bernareggi. “E abbiamo visto come alcuni utilizzavano questa tecnologia per analizzare i dati provenienti da diverse fonti per identificare le cause principali che non erano ovvie all'analisi umana. Avevamo bisogno di qualcosa di simile”.