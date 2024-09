Dopo un processo di implementazione senza intoppi, completato da Core ICT in due settimane, UCM ha registrato un immediato miglioramento delle prestazioni dello storage, con un aumento degli IOPS massimi da 80.000 a 160.000.

"In precedenza, raggiungevamo l'85-95 percento dei nostri IOP massimi, il che comportava il rischio di colli di bottiglia", afferma Lenoble. "Ora siamo scesi a circa il 25 o 30 percento, grazie alle prestazioni e alla capacità aggiuntiva della nuova soluzione IBM FlashSystem".

La compressione dei dati viene ora eseguita nell'hardware sui moduli FlashCore, riducendo il carico di elaborazione e contribuendo a una riduzione di cinque volte dei tempi di risposta per i workload interattivi.



Garantire prestazioni più prevedibili





Oltre a consentire un risparmio di tempo nella clonazione quotidiana di ambienti di produzione di grandi dimensioni per i test di non regressione, la nuova soluzione IBM FlashSystem aiuta ad accelerare la distribuzione di business intelligence critica agli utenti interni e ai clienti esterni. "Ogni giorno aggiorniamo i database con centinaia di gigabyte di dati provenienti dalle attività del giorno precedente", afferma Lenoble. "Ora possiamo di nuovo avere la certezza che le versioni aggiornate saranno pronte alle 8 del mattino, in modo che i nostri utenti business possano concentrarsi sull'innovazione per conto dei nostri clienti".



Questi cicli di aggiornamento richiedevano in genere circa quattro ore per essere eseguiti sulla vecchia infrastruttura; oggi richiedono un'ora, il che significa che UCM ha il tempo di eseguire nuovamente tutti i processi necessari prima della riapertura dell'attività.

Il landscape IBM FlashSystem contribuisce inoltre a garantire il valore di prestazioni più prevedibili in altre aree. In precedenza, quando l'utilizzo dei vecchi sistemi di storage era elevato, l'esecuzione degli stessi test software produceva risultati significativamente diversi a ogni esecuzione. "Era estremamente difficile convalidare le prestazioni", ricorda Lenoble. "Oggi, vediamo gli stessi tempi di accesso e di risposta ogni volta che eseguiamo i test, quindi i nostri ingegneri del software si fidano di nuovo della nostra infrastruttura".



Costruito su una solida partnership





Core ICT è stata in grado di semplificare l'architettura esistente, riducendo così il cablaggio fisico tra i due data center di UCM e creando un unico livello di storage virtualizzato da condividere per tutti i sistemi.

"Per i nostri piccoli team, è molto più facile amministrare un singolo livello di storage e la soluzione IBM in generale richiede pochissima gestione", afferma Lenoble. "Utilizziamo lo stesso software di gestione dello storage IBM di prima e questa continuità con la soluzione precedente aiuta anche a ridurre al minimo i costi amministrativi".

Mentre UCM pianifica come far evolvere la propria infrastruttura IT nei prossimi anni, inclusa la potenziale migrazione di alcuni servizi al cloud, continua a rivolgersi a Core ICT come partner esperto di fiducia. "Ogni volta che ci troviamo di fronte a una sfida aziendale, Core ICT è a disposizione per aiutarci a trovare una soluzione tecnica creativa", afferma Lenoble. "Conoscendo la nostra attività e la nostra infrastruttura, è in grado di darci consigli estremamente preziosi".

Xavier Lenoble conclude: "La partnership con Core ICT è molto importante per UCM, così come la nostra relazione con IBM. I nostri clienti si affidano a noi per fornire servizi stabili e ad alte prestazioni, e la nostra infrastruttura di storage IBM è un supporto vitale, che ci fornisce una solida base su cui innovare".