Implementando le istanze watsonx Orchestrate in tutta l'agenzia, Tricon ha risparmiato tempo e denaro, incrementato l'efficienza, aumentato la produttività e migliorato il coinvolgimento dei dipendenti. I dipendenti possono ora concentrarsi su mansioni di livello superiore che richiedono l'ingegno e il pensiero tipici dell'uomo, con conseguente miglioramento della soddisfazione sul lavoro e delle prestazioni organizzative.

"Uno dei miei principali punti dolenti era dedicare troppo tempo a operazioni monotone ogni giorno," afferma Brown. "Dopo aver adottato Watsonx Orchestrate, posso dedicare molto più tempo alla strategia e all'innovazione." Il team dirigenziale ha inoltre notato una notevole riduzione del tempo dedicato ai lavori di routine, come continua Brown: "I nostri team possono ora rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato e offrire livelli di servizio superiori rispetto al passato."

"Abbiamo creato una linea di base operativa per ciascun tipo di nave, carico specifico o cliente e creato un workflow per ciascuno di essi," afferma Brown. "Questo mi aiuterà a semplificare il processo. Può aiutare i dipendenti a capire meglio le conseguenze commerciali di ogni evento e azione e come segnalarli correttamente.

Prosegue: "Dal punto di vista finanziario, possiamo analizzare l'affidabilità creditizia e il rischio di una compagnia di spedizioni sulla base di dati settoriali, pubblici e specifici delle navi che non compaiono in un rapporto di credito. Ci aiuta a garantire che le compagnie di navigazione paghino il giusto importo in anticipo, soprattutto per le navi straniere che serviamo. Ora miriamo a chiudere le fatture in sette giorni rispetto ai 60-90 giorni necessari in passato."

Molti dei vantaggi più importanti per il business Tricon sono incommensurabili. "Non possiamo nemmeno misurare il risparmio di tempo che otterremo, e non è nemmeno questo il vero vantaggio. Avremo analisi dei dati e processi esponenzialmente migliori," conclude Brown. ""Con watsonx Orchestrate, non ci limitiamo ad automatizzare le attività. Non stiamo solo intervenendo sui workload. Stiamo migliorando la nostra attività come mai avremmo immaginato e lo stesso vale per tutto il nostro settore."