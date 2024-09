"Ci sentiamo sicuri a lavorare fianco a fianco con IBM, storico leader nel settore". afferma David Matthey. "Sappiamo anche che le competenze di Datapower possono essere sviluppate solo da IBM". Per semplificare tutte le richieste, Transactis ha un unico punto di contatto presso IBM, il Technical Account Manager. A seconda della domanda, questo manager mobilita gli esperti di massimo livello tra le migliaia di ingegneri IBM in tutto il mondo. "Lavorano insieme per fornirci una soluzione, il che è inestimabile quando sono coinvolte più tecnologie". sottolinea David Matthey. "È ciò che è avvenuto quando abbiamo dovuto ricollegare Datapower al mainframe. IBM ha proposto rapidamente una soluzione di configurazione che ci consente di riconnetterci. In questo modo, quando si verificano degli incidenti, vengono corretti rapidamente e non si ripetono".

Oltre a ottime competenze tecniche, che garantiscono un sistema efficiente e resiliente, IBM Expertise Connect offre un elevato grado di agilità all'azienda. "Grazie ai nostri contatti, che si trovano sia in Francia che negli Stati Uniti, non abbiamo bisogno di illustrare nuovamente il nostro ambiente o i casi d'uso, il che ci consente di risparmiare tempo". sottolinea Bertrand Rinié. Expertise Connect può essere vista come un'estensione dell'azienda, in grado di padroneggiare sia le soluzioni tecniche che la struttura aziendale. Per David Matthey, "I nostri contatti in IBM forniscono stabilità e facilitano il trasferimento di conoscenze durante i cambiamenti del personale in Transactis. Quando ho assunto l'incarico, qualche mese fa, mi hanno subito aiutato a capire cosa c'era in gioco. Ho avuto la possibilità di porre domande, ottenere risposte rapide e concentrarmi sulle mie attività di core business.

Un ultimo punto: la flessibilità della partnership.

"Dal punto di vista contrattuale, abbiamo definito insieme a IBM il livello di assistenza di cui abbiamo bisogno, che viene rivisto su base trimestrale. Devo dire che sono estremamente flessibili e quando le nostre esigenze aumentano, IBM si adatta immediatamente alla nuova situazione". spiega Bertrand Rinié. "Ogni sei mesi, effettuiamo una revisione per modificare il contratto per gli anni successivi. Quando il contratto è stato redatto nel 2019, i termini e le condizioni riguardanti il tempo impiegato, la governance, le procedure, ecc. sono stati studiati molto bene. Si è dimostrato che l'accordo funziona davvero, dato che viene rinnovato ogni anno".

Il principale indicatore dell'efficacia di questa partnership è l'aumento costante e regolare del numero di clienti e dei volumi gestiti. Nel business degli Instant Payments, nel 2022 sono stati gestiti 146 milioni di pagamenti istantanei, un numero destinato ad aumentare di oltre il doppio nel 2023. Questo robusto IS è calibrato per soddisfare le esigenze di alcuni clienti che desiderano passare a sistemi di pagamento istantaneo nel prossimo futuro. Ciò dovrebbe anche consentire a Transactis di continuare a espandersi in un nuovo mercato: l'Europa.