Towergate insurance, Ltd.

Ciò che Towergate ha fatto è stato rivolgersi a IBM per rinnovare la propria infrastruttura dati e potenziare il proprio programma di marketing.

Il progetto è iniziato a gennaio 2018 con un workshop di due giorni sull'architettura dei dati condotto dal team IBM Watson Campaign Automation Consulting Services. Erano presenti i team di marketing e dati dell'azienda provenienti da tutto il Regno Unito, che hanno condiviso le loro sfide relative ai processi di marketing attuali e le loro visioni per le future attività di e-mail marketing.

Jennifer Lam, Digital Campaign Manager di Towergate, commenta l'esperienza: “Il team di IBM Consulting Services è stato fantastico. Dal punto di vista dei dati, la nostra situazione era molto complicata perché ogni team di marketing aveva requisiti di dati diversi e nulla era standardizzato, tranne forse il nome del cliente e un indirizzo e-mail. Ma il team IBM ha compreso i nostri problemi e la piattaforma e ha sostanzialmente ideato la soluzione che utilizziamo oggi”.



Nei 10 mesi successivi, il team IBM Watson Marketing Account Direction ha costruito una nuova infrastruttura di dati per Towergate, che non solo consolida le informazioni sui clienti in un unico database, ma immette anche i dati aggiuntivi dei clienti, come i sinistri e le polizze, nella piattaforma Watson Campaign Automation. Per quanto riguarda il marketing, il team di Watson Marketing Account Direction ha prestato la propria esperienza e consulenza strategica per aiutare l'azienda a sviluppare il percorso dei clienti. E per garantire che i dati dei clienti rimanessero aggiornati e pertinenti, IBM ha collaborato con il team tecnico di Towergate per impostare importazioni di dati ricorrenti.



"I clienti si iscrivono e accettano di ricevere diverse comunicazioni, quindi disponiamo di feed notturni da diverse fonti che caricano le informazioni nel database dei clienti", spiega Mowbray. "Quindi stiamo raccogliendo molti più dati sui clienti".



Per tenere traccia dei comportamenti sui suoi vari siti Web, analizzare le statistiche delle campagne e affinare le strategie e-mail, Towergate sfrutta i componenti Email Insights Analytics e Web Tracking del software.



"Con Email Insights acquisiamo maggiori informazioni sul comportamento e le interazioni dei nostri clienti con le nostre e-mail, come apertura dei messaggi e clic", afferma Jennifer Lam. "In tal modo, sapendo ad esempio che tipo di dispositivo utilizzano o la fascia oraria in cui leggono le e-mail, possiamo segmentare i clienti e perfezionare le nostre campagne."

Con le funzionalità di Web Tracking, il team di marketing può tracciare i clienti che passano dalle e-mail della campagna al sito web dell'azienda, e poi collegare questi dati con la piattaforma Watson. La signora Lam prosegue: "Le informazioni ci aiutano nei futuri percorsi di remarketing. Grazie al web tracking possiamo vedere quali prodotti le persone hanno guardato sui nostri siti e aggiungere quei clienti a un segmento automatico di cross-selling".



Nel prossimo futuro, Towergate prevede di utilizzare le soluzioni IBM Watson Content Hub e IBM Watson Customer Experience Analytics per ottenere maggiori insight sui clienti, gestire i contenuti di marketing e affinare i percorsi dei clienti.



"I dati erano il fulcro delle nostre sfide, quindi IBM era sicuramente la soluzione giusta", afferma la signora Lam. “Ora disponiamo di una piattaforma forte e solida che fornisce tutti questi livelli di funzionalità”.