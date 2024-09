Sulla base della sua vasta esperienza maturata nella gestione della supply chain, dell'analisi aziendale e della tecnologia dell'informazione, IBM Business Partner Selco Consulting è stata scelta da Toros Tarim per digitalizzare i processi di pianificazione dell'azienda. "Selco si è consultata con noi per lo sviluppo software e ha creato un modello di ottimizzazione matematico per trovare il modo migliore per massimizzare i profitti, tenendo conto di tutti i vincoli aziendali," afferma Hakan Göral, Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Toros Tarim. "Ci è voluto circa un anno e mezzo per costruire questo modello."

Costruire un modello matematico dettagliato è stata un'impresa enorme. Inizialmente, è stata necessaria una ricerca approfondita per comprendere i numerosi componenti della supply chain alla base dei tre stabilimenti di produzione di Toros Tarim. "Il modello finale che abbiamo costruito era composto da sette milioni di variabili che operavano su un milione di vincoli come l'utilizzo della capacità, i costi e le alternative alle ricette di fertilizzanti," afferma Şener.

Dopo aver mappato tutti i dati necessari per eseguire il modello, Selco e Toros Tarim hanno scelto di eseguire il modello sulla piattaforma IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. "Utilizziamo i file di Microsoft Excel per creare dati di input per il modello di simulazione e serve circa mezz'ora per aggiornare i dati," afferma Göral. "E quando i dati sono pronti, ci vogliono da 10 a 25 minuti per eseguire il modello sul software IBM ILOG CPLEX."

Creare un modello completo e utilizzare il software IBM come soluzione per tutti gli stabilimenti di Toros Tarim è stato un passo avanti significativo. "Uno dei punti di successo è stato il fatto che l'azienda abbia concordato un unico database in un unico sistema di dati," afferma Şener. Tutti hanno sacrificato le proprie zone cuscinetto e hanno iniziato a parlare di numeri effettivi, capacità effettive e definizioni condivise."

Utilizzando la soluzione IBM ILOG CPLEX Optimization Studio invece di preparare manualmente scenari di ottimizzazione su fogli di calcolo, i responsabili delle decisioni di Toros Tarim non hanno più dovuto attendere giorni o settimane per gli scenari ipotetici di cui avevano bisogno. "Con un processo lungo, non siamo stati in grado di eseguire scenari alternativi modificando i vincoli," afferma Göral. "Più breve è la durata del processo, più scenari alternativi possiamo confrontare. Ora siamo in grado di trovare la migliore soluzione possibile — o soluzioni alternative — per massimizzare il profitto aziendale."