Ora che tutti i dipendenti possono trovare le informazioni sui processi di cui hanno bisogno in un'unica posizione, il personale non deve più controllare sistemi diversi per imparare workflow specifici e relativi modelli. Il tempo risparmiato ora può essere impiegato in modo più produttivo.

In particolare, TIM fornisce una rapida panoramica delle procedure principali, particolarmente utile per aiutare i nuovi dipendenti ad acquisire rapidamente dimestichezza. Christian Franzen spiega: "Finora abbiamo ricevuto ottimi feedback dai nuovi collaboratori. IBM Blueworks Live ci ha aiutato a ridurre i tempi di onboarding del 50%, consentendo ai nuovi dipendenti di iniziare più rapidamente e di lavorare in modo più efficiente. E per i manager diventa più facile lavorare con team in crescita, perché il personale può informarsi da solo invece di chiedere consigli al proprio capo, il che si è rivelato un enorme risparmio di tempo."

Miglioramento della collaborazione

L'interfaccia utente intuitiva e la presentazione ben progettata dei workflow hanno permesso a TIM di velocizzare l'acquisizione dei processi. La facile usabilità ha inoltre contribuito ad elevati tassi di accettazione da parte degli utenti in tutta l'azienda.

Christian Franzen commenta: "Utilizzando IBM Blueworks Live, ogni dipendente può commentare i workflow e suggerire come migliorare le cose, consentendoci di capitalizzare le loro esperienze pratiche e le loro conoscenze istituzionali. Questo approccio collaborativo ha sbloccato numerose ottimizzazioni dei processi e ha incoraggiato il miglioramento continuo."

Standardizzare i workflow

Avere processi chiaramente documentati consente inoltre una standardizzazione in tutti i team dell'azienda. Christian Franzen fa un esempio: "In passato, alcuni team avevano processi diversi per compiti simili. Accordandoci su un metodo standard, abbiamo aumentato la produttività di tutti i team, il che ha reso la nostra organizzazione più flessibile nel suo complesso: passare le attività ad altri membri del team, ad esempio quando qualcuno va in ferie, è diventato molto più facile".

Con IBM Blueworks Live, TIM ha acquisito una base affidabile per ottimizzazioni più generali dei suoi workflow interni.

Christian Franzen conclude: "Riducendo i tempi di onboarding del nuovo personale e facilitando miglioramenti incrementali e collaborativi nei processi per aumentare l’efficienza, IBM Blueworks Live si è rivelato un elemento cruciale per la crescita aziendale futura."