Forte dei suoi anni di esperienza positiva nell'utilizzo della tecnologia IBM POWER8, Techwave Hungary ha deciso di adottare i collaudati sistemi IBM POWER9.

"I nostri clienti si affidano a noi per garantire operazioni 24 ore su 24 per i workload mission-critical SAP e non SAP, quindi l'elevata disponibilità è un must", ricorda Lesti. "Puntiamo anche a offrire prezzi competitivi, altro aspetto per cui l'efficienza operativa è estremamente importante".

Grazie alla stretta compatibilità tra i due ambienti IBM Power Systems, Techwave Hungary si è resa conto che creare servizi clienti su entrambe le piattaforme sarebbe stato molto più semplice che non utilizzando una soluzione comparabile basata su x86. Inoltre, la soluzione IBM ha offerto un modo estremamente conveniente per supportare workload SAP e non SAP sulla stessa piattaforma server.

Lesti prosegue: "Utilizzando IBM PowerVM per creare partizioni logiche [LPARS] nei nostri server IBM Power Systems E950, possiamo implementare più ambienti SAP su ogni macchina fisica, consentendoci di utilizzare le nostre risorse server in modo più efficiente rispetto a una piattaforma x86 equivalente. Con IBM PowerVC, possiamo bilanciare i nostri workload nel cloud privato virtuale e creare configurazioni ad alta disponibilità con il minimo sforzo manuale, il che ci dà la certezza che le soluzioni dei nostri clienti rimarranno online anche in caso di interruzione in una parte del nostro ambiente."