Nell'esempio specifico, TCS ha esaminato la sfida che una banca leader si trova ad affrontare in Israele. L'ambiente legacy della banca era costoso da gestire e l'architettura del sistema non riusciva a scalare per soddisfare le esigenze di aumento del workload.



Man mano che i sistemi legacy si avvicinavano alla piena capacità, i tempi di risposta mostravano i primi segni di scadimento delle prestazioni, influendo sulle principali applicazioni della banca. L'alta latenza stava causando ritardi nella selezione di un'opzione su un'app mobile oppure online e la ricezione di una risposta, il che influiva negativamente sull'esperienza sia per i clienti aziendali, sia per i titolari di account consumer.



TCS ha proposto di risolvere questi problemi di latenza e scalabilità creando un nuovo servizio di data storage completamente gestito per la banca, creato intorno a IBM® Flashsystem 9500. TCS ha collaborato con Harel Information Technologies, uno dei principali fornitori di infrastrutture IT in Israele, nonché business partner IBM per reperire, configurare e implementare la tecnologia Flashsystem. Con sede a Tel Aviv, Harel impiega più di 100 specialisti IT e offre una gamma completa di soluzioni aziendali, da laptop e tablet robusti all'elaborazione ad alte prestazioni e ai cloud service.



La soluzione di storage IBM FlashSystem 9500 è leader di mercato e offre la capacità e le prestazioni per gestire workload eccezionalmente elevati, oltre a contribuire a proteggere i dati da perdite accidentali o attacchi intenzionali.



Flashsystem 9500 coniuga IBM® FlashCore Modules, l'architettura NVMe e funzioni basate su AI, oltre a disporre della capacità di rilevare e prevenire potenziali attacchi informatici in tempo reale. Per proteggersi dal ransomware, utilizza IBM Cyber Vault per preservare copie di dati con air gap e di sola lettura in modo che i sistemi possano essere ripristinati rapidamente nel caso in cui la copia di produzione dei dati venga crittografata da malware.



Realizzato pensando alla scalabilità, FlashSystem 9500 consente di aggiungere nuova capacità senza interrompere il servizio, fino a un totale di 4,5 PB in un cassetto rack 4U. In questo caso, l'implementazione riguarda tre posizioni, con backup and recovery forniti dagli strumenti incorporati offerti da IBM FlashSystem.



Chen Kamer afferma: "Abbiamo lavorato con IBM senza intoppi grazie alla nostra salda partnership globale che abbraccia diverse tecnologie e domini e grazie alla lunga storia di eccellenza e reputazione di affidabilità. Innovazioni come il rilevamento di malware in tempo reale mostrano come IBM stia portando funzionalità dal mondo estremamente rispettato dei mainframe direttamente nei moderni server IBM® Power e FlashSystem. A sua volta, TCS utilizza questi vantaggi, attingendo alla nostra competenza ed esperienza a livello globale per aggiungere servizi completamente gestiti per clienti globali."