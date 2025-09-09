Per modernizzare la propria infrastruttura, Target Group ha collaborato con Recarta IT, un IBM Business Partner, per implementare la piattaforma IBM® Power10 in una configurazione cloud privata. La soluzione risultante, IBM Power® Private Cloud with Shared Utility Capacity, ha potenziato la scalabilità dinamica basata sulle richieste di workload in tempo reale. Includeva inoltre storage IBM® FlashSystem 7300 in cluster e IBM® SAN Volume Controller per garantire un'elevata disponibilità e una gestione dei dati senza interruzioni.

La migrazione è stata pianificata meticolosamente per ridurre al minimo le interruzioni. I risultati sono stati immediati: il nuovo ambiente ha fornito quasi 3 volte le prestazioni dei sistemi precedenti e ha ridotto i tempi di elaborazione in batch del 40%. Con ridondanza integrata, avvio sicuro e crittografia, la soluzione ha fornito la resilienza e la sicurezza di cui Target Group aveva bisogno per supportare con sicurezza i propri workload mission-critical.