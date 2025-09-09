Target Group aumenta le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza con la piattaforma IBM® Power
Target Group è un fornitore leader di Business Process Outsourcing (BPO) che serve clienti nei servizi finanziari, governativi, assicurativi e di altri settori. Con la crescita della base clienti e l'intensificarsi dei workload, l'infrastruttura legacy dell'azienda ha iniziato a mostrare segni di tensione. I sistemi faticavano a soddisfare le crescenti richieste di prestazioni, aumentando il rischio di tempi di inattività, rallentamento dell'elaborazione e potenziali vulnerabilità della sicurezza.
Per un'azienda la cui reputazione si basa sulla fornitura di servizi sicuri e sempre attivi, questo problema rappresentava una seria minaccia. Target Group aveva bisogno di un'infrastruttura moderna e scalabile in grado di gestire l'aumento della domanda, garantire un'elevata disponibilità e soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza, il tutto senza interrompere le operazioni in corso.
Per modernizzare la propria infrastruttura, Target Group ha collaborato con Recarta IT, un IBM Business Partner, per implementare la piattaforma IBM® Power10 in una configurazione cloud privata. La soluzione risultante, IBM Power® Private Cloud with Shared Utility Capacity, ha potenziato la scalabilità dinamica basata sulle richieste di workload in tempo reale. Includeva inoltre storage IBM® FlashSystem 7300 in cluster e IBM® SAN Volume Controller per garantire un'elevata disponibilità e una gestione dei dati senza interruzioni.
La migrazione è stata pianificata meticolosamente per ridurre al minimo le interruzioni. I risultati sono stati immediati: il nuovo ambiente ha fornito quasi 3 volte le prestazioni dei sistemi precedenti e ha ridotto i tempi di elaborazione in batch del 40%. Con ridondanza integrata, avvio sicuro e crittografia, la soluzione ha fornito la resilienza e la sicurezza di cui Target Group aveva bisogno per supportare con sicurezza i propri workload mission-critical.
Grazie all'infrastruttura potenziata, Target Group ora opera con prestazioni, tempi di attività e sicurezza notevolmente migliorati. La disponibilità "a sei nove" (99,9999%) di tempo di attività della piattaforma IBM® Power1 aiuta a garantire l'erogazione ininterrotta del servizio, essenziale per i clienti che dipendono da operazioni continue.
Di conseguenza, il Gruppo Target ha:
"La collaborazione con Target su questo progetto critico ha dimostrato la forza della nostra partnership. Siamo lieti di aver consegnato questo progetto nei tempi previsti, rispettando il budget e con un'interruzione minima dell'attività." – Phil Hyams, Director of Global Sales, Recarta IT
Dopo la distribuzione di successo della piattaforma IBM® Power10, Target Group ha lanciato 3 nuove iniziative proof-of-concept (POC) con IBM. Queste iniziative mirano a sfruttare lo slancio della trasformazione iniziale, esplorando nuove opportunità per ottimizzare le prestazioni, la scalabilità e l'erogazione dei servizi. La collaborazione riflette la fiducia di Target Group in IBM come partner di innovazione a lungo termine.
TargetGroup , una società di Tech Mahindra, è uno specialista in BPO e trasformazione digitale con sede nel Regno Unito che serve oltre 30 importanti società di servizi finanziari e organizzazioni del settore pubblico. Target Group gestisce 17 miliardi di sterline in asset e servizi e 19 milioni di conti clienti. Con oltre 45 anni di esperienza, l'azienda offre soluzioni regolamentate dalla Financial Conduct Authority (FCA) che semplificano le operazioni e migliorano l'esperienza dei clienti.
Recarta IT è un pluripremiato IBM Business Partner specializzato nella progettazione, nell'implementazione e nella gestione di ambienti server e storage aziendali. Con una base clienti globale di oltre 300 organizzazioni nei servizi finanziari, dell'industria manifatturiera, del settore pubblico e del retail, Recarta IT offre soluzioni infrastrutturali critiche con un'attenzione particolare verso la resilienza, la conformità e le prestazioni. L'azienda è riconosciuta per la sua profonda esperienza nel cloud ibrido e nei workload AI, supportando i clienti che operano in diversi ambienti normativi e geografici.
