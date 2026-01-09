Tahto si è rivolta a IBM. Hanno scelto specificamente il data store IBM® watsonx.data e la soluzione IBM® Cloud Pak for Data come base dell'architettura dati per la trasformazione dell'AI. Analizzando 112 indicatori chiave delle prestazioni nella propria forza lavoro, Tahto è riuscita ad allineare obiettivi, obiettivi e risultati individuali, ottenendo insight dinamici sul comportamento e sulla produttività dei dipendenti in oltre 200 attività aziendali.

Con gli insight ottenuti dall'implementazione, Tahto ha creato una matrice di obiettivi completa, assegnando a ciascun ruolo di dipendente una serie di responsabilità, competenze e punti di forza su misura. Questo approccio su misura ha contribuito a migliorare la motivazione e la produttività dei dipendenti.

Inoltre, l'integrazione di questi insight basati sull'AI di Guilda, la piattaforma proprietaria di Tahto, ha snellito le operazioni e facilitato obiettivi personalizzati, esperienze gamificate e azioni mirate che hanno coinvolto e responsabilizzato i dipendenti. Di conseguenza, il numero di processi è sceso da 40 ad appena 5, dando agli agenti la possibilità di personalizzare le interazioni con i clienti senza perdere l'elemento umano critico del servizio clienti.