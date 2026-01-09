Perfezionare l'esperienza del cliente rafforzando il coinvolgimento e l'efficienza dei dipendenti con IBM
Tahto, un importante fornitore di servizi per contact center, ha dovuto affrontare la sfida di aumentare la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti negli ambienti frenetici delle loro organizzazioni clienti. Per mantenere la leadership di mercato, l'azienda aveva bisogno di una soluzione strategica che aumentasse la motivazione dei dipendenti e rafforzasse l'efficienza operativa.
L'approccio doveva essere sfaccettato: Tahto aveva bisogno di un modo per analizzare con giudizio le metriche delle prestazioni dei dipendenti e allineare gli obiettivi aziendali con gli obiettivi individuali senza compromettere l'elemento umano che definiva i loro servizi. Quel tocco personale non era negoziabile, poiché influiva direttamente sulla soddisfazione e la fedeltà dei clienti. Tuttavia, bilanciare la crescita della produttività con un servizio personalizzato ed empatico si è rivelato una sfida che richiedeva soluzioni innovative.
Tahto si è rivolta a IBM. Hanno scelto specificamente il data store IBM® watsonx.data e la soluzione IBM® Cloud Pak for Data come base dell'architettura dati per la trasformazione dell'AI. Analizzando 112 indicatori chiave delle prestazioni nella propria forza lavoro, Tahto è riuscita ad allineare obiettivi, obiettivi e risultati individuali, ottenendo insight dinamici sul comportamento e sulla produttività dei dipendenti in oltre 200 attività aziendali.
Con gli insight ottenuti dall'implementazione, Tahto ha creato una matrice di obiettivi completa, assegnando a ciascun ruolo di dipendente una serie di responsabilità, competenze e punti di forza su misura. Questo approccio su misura ha contribuito a migliorare la motivazione e la produttività dei dipendenti.
Inoltre, l'integrazione di questi insight basati sull'AI di Guilda, la piattaforma proprietaria di Tahto, ha snellito le operazioni e facilitato obiettivi personalizzati, esperienze gamificate e azioni mirate che hanno coinvolto e responsabilizzato i dipendenti. Di conseguenza, il numero di processi è sceso da 40 ad appena 5, dando agli agenti la possibilità di personalizzare le interazioni con i clienti senza perdere l'elemento umano critico del servizio clienti.
Da quando ha implementato la soluzione, il landscape di Tahto si è radicalmente trasformato. La partnership strategica con IBM ha permesso all'azienda non solo di superare gli obiettivi di coinvolgimento e produttività dei dipendenti, ma anche di ottimizzare l'efficienza operativa complessiva. Gli insight panoramici sui dati e le funzionalità di definizione degli obiettivi personalizzati rese disponibili dagli strumenti IBM hanno aiutato Tahto a promuovere una cultura ad alte prestazioni basata sul miglioramento continuo.
Con promettenti progressi in materia di efficienza, coinvolgimento e operazioni aziendali, Tahto intende approfondire la partnership con IBM, dimostrando che quando l'innovazione include una mentalità empatica, i risultati possono essere trasformativi.
Tahto è un fornitore brasiliano leader di esperienza cliente (CX) e outsourcing dei processi aziendali (BPO), con oltre 30 clienti e oltre 8.000 dipendenti in 14 settori. Lavora con integrazione strategica e operativa, sfruttando infrastrutture e competenze tecnologiche. L'azienda offre soluzioni personalizzate che combinano strumenti digitali avanzati e approcci incentrati sull'uomo per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti, servendo diversi settori aziendali.
