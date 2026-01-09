Tahto aumenta produttività e morale con insight AI

Il difficile equilibrio tra servizio empatico ed efficienza operativa

Tahto, un importante fornitore di servizi per contact center, ha dovuto affrontare la sfida di aumentare la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti negli ambienti frenetici delle loro organizzazioni clienti. Per mantenere la leadership di mercato, l'azienda aveva bisogno di una soluzione strategica che aumentasse la motivazione dei dipendenti e rafforzasse l'efficienza operativa.

L'approccio doveva essere sfaccettato: Tahto aveva bisogno di un modo per analizzare con giudizio le metriche delle prestazioni dei dipendenti e allineare gli obiettivi aziendali con gli obiettivi individuali senza compromettere l'elemento umano che definiva i loro servizi. Quel tocco personale non era negoziabile, poiché influiva direttamente sulla soddisfazione e la fedeltà dei clienti. Tuttavia, bilanciare la crescita della produttività con un servizio personalizzato ed empatico si è rivelato una sfida che richiedeva soluzioni innovative.
10% aumento degli eNP 5% aumento della produttività 2,7 milioni di USD riduzione dei costi in un anno
Questa iniziativa sottolinea l'importanza di capire e di entrare in contatto con le persone, di adottare un atteggiamento accogliente, di ascoltare attentamente e di mettersi nei panni degli altri per trasformare le aspettative in realtà.
Carlos Führ Manager of Informational Data Science Tahto
Miglioramento delle operazioni del contact center, ma con un tocco personalizzato

Tahto si è rivolta a IBM. Hanno scelto specificamente il data store IBM® watsonx.data e la soluzione IBM® Cloud Pak for Data come base dell'architettura dati per la trasformazione dell'AI. Analizzando 112 indicatori chiave delle prestazioni nella propria forza lavoro, Tahto è riuscita ad allineare obiettivi, obiettivi e risultati individuali, ottenendo insight dinamici sul comportamento e sulla produttività dei dipendenti in oltre 200 attività aziendali.

Con gli insight ottenuti dall'implementazione, Tahto ha creato una matrice di obiettivi completa, assegnando a ciascun ruolo di dipendente una serie di responsabilità, competenze e punti di forza su misura. Questo approccio su misura ha contribuito a migliorare la motivazione e la produttività dei dipendenti.

Inoltre, l'integrazione di questi insight basati sull'AI di Guilda, la piattaforma proprietaria di Tahto, ha snellito le operazioni e facilitato obiettivi personalizzati, esperienze gamificate e azioni mirate che hanno coinvolto e responsabilizzato i dipendenti. Di conseguenza, il numero di processi è sceso da 40 ad appena 5, dando agli agenti la possibilità di personalizzare le interazioni con i clienti senza perdere l'elemento umano critico del servizio clienti.
Un investimento nelle relazioni con i dipendenti ripaga. A milioni.

Da quando ha implementato la soluzione, il landscape di Tahto si è radicalmente trasformato. La partnership strategica con IBM ha permesso all'azienda non solo di superare gli obiettivi di coinvolgimento e produttività dei dipendenti, ma anche di ottimizzare l'efficienza operativa complessiva. Gli insight panoramici sui dati e le funzionalità di definizione degli obiettivi personalizzati rese disponibili dagli strumenti IBM hanno aiutato Tahto a promuovere una cultura ad alte prestazioni basata sul miglioramento continuo.

  • Riduzione dei costi: una sostanziale riduzione di 2,7 milioni di USD nei costi operativi nel 2024, attribuita a processi ottimizzati e a una maggiore efficienza resa possibile dagli strumenti avanzati di IBM

  • Soddisfazione dei dipendenti: un notevole aumento del 10% del net promoter score (eNPS), indicando una maggiore lealtà e soddisfazione dei dipendenti

  • Produttività aumentata: un notevole aumento del 5% della produttività complessiva, che consolida ulteriormente la posizione di Tahto come leader di mercato

Con promettenti progressi in materia di efficienza, coinvolgimento e operazioni aziendali, Tahto intende approfondire la partnership con IBM, dimostrando che quando l'innovazione include una mentalità empatica, i risultati possono essere trasformativi.
Informazioni su Tahto

Tahto è un fornitore brasiliano leader di esperienza cliente (CX) e outsourcing dei processi aziendali (BPO), con oltre 30 clienti e oltre 8.000 dipendenti in 14 settori. Lavora con integrazione strategica e operativa, sfruttando infrastrutture e competenze tecnologiche. L'azienda offre soluzioni personalizzate che combinano strumenti digitali avanzati e approcci incentrati sull'uomo per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti, servendo diversi settori aziendali.

 Componenti della soluzione IBM® watsonx.data IBM Cloud Pak for Data
