Nel settore manifatturiero di oggi, il tempo è fondamentale. Dirk Nitze, COO Europe di Syntax, afferma: "Le aziende di tutto il mondo si affidano a noi per gestire soluzioni SAP che supportano complessi processi logistici just-in-time e just-in-sequence, e anche pochi minuti di inattività non pianificati possono essere costosi. Grazie agli ultra-resilienti server di IBM Power Systems, al centro del nostro Enterprise Cloud for SAP, abbiamo mantenuto un record ininterrotto di due anni di disponibilità della piattaforma al 100% per le soluzioni SAP mission-critical."

Fin dall'inizio, Syntax ha lavorato a stretto contatto con il system integrator SVA System Vertrieb Alexander GmbH per progettare, implementare ed espandere la sua soluzione di cloud privato. La conoscenza approfondita del team SVA ha plasmato le sue decisioni sull'architettura e ha permesso a Syntax di offrire servizi IT affidabili ai suoi clienti giorno dopo giorno. Oggi, più di 200.000 utenti business in oltre 510 sistemi SAP dipendono dal cloud privato di Syntax per garantire consegne tempestive ai clienti in tutto il continente.

Con le applicazioni SAP eseguite su SLES per applicazioni SAP su server Power Systems scalabili, l'azienda è pronta ad abilitare servizi di nuova generazione. Queste innovazioni comprenderanno l'automazione dei processi aziendali e le funzionalità dell'Internet of Things (IoT), consentendo ai clienti di Syntax di creare nuove fonti di valore per il cliente.