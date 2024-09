Straker (link esterno a ibm.com), fondato nel 1999 in Nuova Zelanda e quotato nell'Australian Securities Exchange (ASX) nel 2018, è un fornitore leader di servizi di automazione, verifica e traduzione dei contenuti basati sull'AI. Acquisendo aziende globali ed elaborando oltre un milione di lavori di traduzione, Straker ha unito l'AI con l'esperienza umana per servire le aziende globali in più di 120 lingue per oltre 20 anni.