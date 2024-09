Lavorando insieme, IBM e il consiglio distrettuale hanno creato la proof of concept (POC) di un nuovo assistente virtuale intelligente che combinasse le funzionalità di IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant e IBM Watson Discovery. Si basa su watsonx.ai per potenziare le funzionalità di intelligenza avanzate di watsonx Assistant nel rispondere alle domande. Watson Discovery fornisce funzionalità di data discovery, consentendo alla soluzione di scavare in profondità in documenti e dati archiviati e di difficile accesso per trovare le risposte giuste.

Grazie alla tecnologia di AI generativa e al loro impegno per la trasparenza, IBM e il consiglio distrettuale hanno dato priorità a garantire integrità e chiarezza di ogni interazione durante l'intero processo di sviluppo.