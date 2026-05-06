Per mantenere lo sviluppo dei prodotti e stare al passo con il mercato, SOFTWARE ENGINEERING GmbH deve assicurarsi di poter offrire soluzioni aggiuntive per i più recenti software IBM® Db2® for z/OS®. Ma come è riuscita l'azienda a sviluppare e testare nuove soluzioni su IBM Z® senza limitazioni mantenendo allo stesso tempo uno stretto controllo sui costi operativi?
Per offrire ai propri clienti nuove funzionalità, SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) richiede server mainframe che supportano i software più recenti, avendo accesso flessibile al sistema e ottimizzando i costi.
SEG ha collaborato con IBM Global Asset Recovery Services per distribuire un mainframe IBM Certified Pre-owned che offre un'ampia capacità per uno sviluppo fluido e flessibile dei prodotti a un prezzo ottimale.
SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) offre strumenti software standard e servizi su misura che aiutano i suoi clienti a eseguire le loro istanze di database IBM Db2 for z/OS mission-critical in modo efficiente, affidabile e con prestazioni ottimali. Per offrire nuovi prodotti e funzionalità sfruttando il più recente software di database, SEG necessita di un accesso flessibile all'attuale server mainframe durante i test e lo sviluppo.
Karl Henn, Senior Systems Programmer di SOFTWARE ENGINEERING GmbH, afferma: “Per noi, la situazione è molto semplice: se vogliamo offrire soluzioni software mainframe, abbiamo bisogno dell'accesso agli attuali server mainframe per garantire che le soluzioni che creiamo funzionino in modo affidabile sui sistemi dei nostri clienti. Soluzioni software pure come IBM System z® Personal Development Tool, zPDT, non offrivano tutte le funzionalità di cui avevamo bisogno. I nostri prodotti vengono utilizzati in ambienti complessi e dobbiamo assicurarci di poter sempre testare e analizzare una vasta gamma di configurazioni hardware fisiche che potremmo incontrare nei data center dei clienti. Quando un cliente chiama, ogni secondo conta e dobbiamo impostare un ambiente che corrisponda a quello del cliente per poter verificare la configurazione e fornire soluzioni rapidamente e senza ritardi”.
Tuttavia, il costo dell'implementazione di un nuovo mainframe IBM Z conforme alle specifiche necessarie per la creazione, l'esecuzione e il supporto del software aziendale ha rappresentato una grande sfida finanziaria per SEG. Conoscendo per esperienza i limiti dell'acquisto di capacità temporanea da fornitori di servizi esterni, l'azienda voleva mantenere il pieno controllo dell'infrastruttura, comprese funzionalità avanzate come le strutture di accoppiamento per i gruppi di condivisione dei dati, senza dover investire in un server nuovo di zecca.
Karl Henn conferma: “Come azienda di sviluppo software, abbiamo alcuni requisiti sofisticati per quanto riguarda la configurazione, compreso il numero di CPU nel server. Ciò rende difficile trovare sul mercato soluzioni adeguate che rientrino nel nostro budget. Anche i sistemi host condivisi sono fuori questione, poiché alcune situazioni e casi di assistenza potrebbero richiedere riavvii del sistema, release del sistema operativo più vecchie o altre attività, che possono essere costose e difficili da programmare su un sistema host condiviso”.
Data l'importanza dell'accesso illimitato al suo ambiente di sviluppo, SEG ha una lunga storia di investimenti in mainframe IBM Z. Ma solo quando l'azienda ha un caso aziendale convincente per acquistare un nuovo server di ultima generazione. Di conseguenza, da molti anni l'azienda collabora con IBM Global Asset Recovery Services per mantenere la sua infrastruttura sufficientemente aggiornata con server IBM Certified Pre-owned a costi ragionevoli, assicurandosi di avere l'infrastruttura necessaria per realizzare software di alta qualità che sfruttano anche la più recente soluzione di database IBM Db2 for z/OS.
Quando si lavora con attrezzature IBM Certified Pre-owned, SEG sa che può ottenere mainframe, funzionalità e pezzi di ricambio IBM usati per il server e, cosa più importante, ottenere la qualità desiderata, supportata dalla certificazione IBM. Si tratta di un aspetto cruciale, poiché il mainframe è la spina dorsale delle attività di sviluppo e un tempo di inattività prolungato si rivelerebbe costoso per l'azienda, sia in termini finanziari che di reputazione.
Karl Henn aggiunge: “Conosciamo il mercato e in passato abbiamo lavorato con fornitori terzi che vendono attrezzature usate. Ma ci siamo subito resi conto che solo IBM Global Asset Recovery Services può fornire la soluzione di cui abbiamo bisogno, quando ne abbiamo bisogno, a un prezzo ragionevole. Poter adattare il sistema ai nostri requisiti era essenziale per garantire che il server Certified Pre-owned offrisse prestazioni sufficienti e tutte le funzionalità necessarie per eseguire i nostri workload di sviluppo e test”.
Il marchio di stabilità della piattaforma IBM Z si estende anche alla compatibilità dell'hardware tra le varie generazioni di server. Grazie all'introduzione lungimirante di nuove funzionalità, che di solito non compromettono la compatibilità verso il basso fino a due generazioni di server fa, SEG può utilizzare il software più recente sul suo server rigenerato.
Nell'ultimo aggiornamento, SEG ha lavorato a stretto contatto con IBM Global Asset Recovery Services per distribuire un server IBM ZEnterprise BC12 (zBC12) Certified Pre-owned. Il server viene utilizzato per sviluppare strumenti quali SQL PerformanceExpert, SQL WorkloadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) e WLX Audit for Db2 z/OS che aiutano i clienti a ottimizzare le loro applicazioni per ottenere le migliori prestazioni, rendere l'amministrazione del database più semplice, automatizzare le attività standard, affrontare le nuove sfide presentate da Db2 12 e fornire la possibilità di una conformità completa con costi ridotti o nulli. Inoltre, questa moderna architettura server supporta una varietà di Db2 z/OS Pocket Tools.
In qualità di partner di lunga data di IBM, con una vasta esperienza sulla piattaforma IBM Z e la partecipazione ai programmi di test iniziali di IBM Db2 e CICS®, SEG è un membro attivo della comunità di utenti. Karl Henn spiega: “Ci impegniamo a lavorare nella piattaforma IBM Z e nell'ecosistema circostante. Il nostro contributo alla piattaforma e all'intero ambiente va oltre i nostri prodotti software standard. Ci piace far parte di una comunità di utenti attiva e condividiamo regolarmente la nostra esperienza con clienti e partner attraverso un'ampia gamma di presentazioni in occasione di vari eventi. Essere vicini ai nostri clienti è al centro della nostra attività. Lo scambio frequente e diretto a tutti i livelli ci permette di valutare di quali nuove funzionalità hanno bisogno i nostri clienti e quali nuovi sviluppi dobbiamo affrontare con il nostro portafoglio di prodotti”.
Grazie alla collaborazione con IBM Global Asset Recovery Services, SEG ha accesso ai server IBM Certified Pre-owned, che l'azienda può personalizzare per soddisfare le proprie esigenze aziendali. IBM sottopone i server rigenerati alle stesse rigorose procedure di test dei sistemi appena assemblati e dispone di un inventario completo di funzionalità e parti certificate. Ciò dà a SEG la certezza che tutti i componenti funzioneranno in modo affidabile e che l'azienda otterrà la qualità e le prestazioni per cui paga. Karl Henn sottolinea: “Per noi è importante avere il pieno controllo sull'infrastruttura che utilizziamo per sviluppare il nostro software. Il fatto di poter eseguire qualsiasi release del sistema operativo e versione del software in qualsiasi momento sul nostro server ci aiuta a correggere i problemi e a fornire nuovi prodotti e funzionalità in modo più rapido ai nostri clienti”.
Grazie alla disponibilità economicamente vantaggiosa di server IBM certificati, rigenerati secondo le specifiche di produzione originali e completamente testati, SEG è stata in grado di espandere la propria offerta e affinare il proprio vantaggio competitivo, consentendo all'azienda di sfruttare nuove opportunità di business e adattarsi a richieste e pratiche mutevoli. Un esempio è l'introduzione della continua fornitura di nuove funzionalità e miglioramenti per IBM Db2 12 for z/OS, che consente ai clienti di beneficiare più rapidamente di nuove funzionalità. Questa distribuzione più agile di nuove funzionalità crea anche nuove sfide per i clienti. Karl Henn sottolinea: “In un mondo che cambia più velocemente che mai, anche il software deve cambiare più velocemente. E se da un lato i nostri clienti sono desiderosi di sfruttare nuove funzionalità, dall'altro vogliono avere la certezza che i miglioramenti in un'area non avranno un impatto negativo sulle prestazioni del database in altre aree. Ecco perché stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri clienti per lanciare un nuovo prodotto che contribuirà a ridurre al minimo i rischi nell'adozione dell'approccio continuo di IBM DB2 per z/OS”.
Un ulteriore vantaggio dell'esecuzione di un server di proprietà di IBM per SEG è che l'azienda è in grado di proteggere meglio la sua proprietà intellettuale. Poiché non è necessario eseguire codice su sistemi esterni per lo sviluppo o la manutenzione, SEG può essere sicura che nessuna persona o azienda non autorizzata possa accedere alle informazioni importantissime su cui si basa SEG.
Karl Henn conclude: “Rimanere aggiornati con il mainframe IBM Z è vitale per la nostra attività, soprattutto perché forniamo strumenti per supportare le migrazioni alle nuove funzionalità IBM Db2 for z/OS. Grazie alla nostra stretta collaborazione con gli eccellenti specialisti IBM di tutto il mondo e agli interessanti sistemi Certified Pre-owned di IBM Global Asset Recovery Services, possiamo continuare a sviluppare e distribuire strumenti standard che aiutano i clienti IBM Z a superare i propri limiti, massimizzando l'affidabilità e le prestazioni”.
SOFTWARE ENGINEERING GmbH fornisce servizi software individuali e strumenti standard per IBM DB2 for z/OS. SEG aiuta le aziende nei settori bancario, finanziario e assicurativo (e non solo) in Europa e Nord America a sfruttare al meglio i mainframe IBM Z, ottimizzando le prestazioni e accelerando l'elaborazione dei dati. SEG ha sede a Düsseldorf, in Germania, e possiede una sede centrale a Washington D.C., negli Stati Uniti.
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