SOCAR Turkey ha collaborato a stretto contatto con IBM e IBM Business Partner AKSIS per implementare i servizi di Enterprise Content Management disponibili nella soluzione IBM Cloud Pak for Business Automation. Integrando accuratamente la soluzione con le principali applicazioni aziendali delle filiali di SOCAR Turkey, il team ha creato processi integrati, automatizzati e digitalizzati end-to-end in tutta l'organizzazione.

La soluzione ora gestisce automaticamente i documenti a livello aziendale di SOCAR Turkey dalla creazione all'archiviazione o allo smaltimento. SOCAR Turkey utilizza inoltre la soluzione per classificare le informazioni, sviluppare strutture di cartelle dinamiche e concedere l'accesso ai documenti in base alla struttura organizzativa fornita nella soluzione HR dell'azienda. Inoltre, il team di sviluppo ha utilizzato la soluzione IBM per creare standard di elaborazione che aiutino a gestire la conformità con gli standard internazionali di gestione dei documenti e con il framework del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Tutte le filiali di SOCAR Turkey ricevono ed elaborano ogni giorno ingente corrispondenza e la soluzione IBM Cloud Pak for Business Automation aiuta ad automatizzare e gestire questi documenti. Oggi, quando nuova corrispondenza arriva a SOCAR Turkey, viene scansionata e inviata alla soluzione IBM, che applica un insieme di business rules per classificarla e quindi crea un numero di caso. In seguito, a seconda della classificazione, la lettera viene assegnata automaticamente a un operatore del caso oppure inviata alla dashboard di un manager, dove può essere assegnata manualmente.

Man mano che gli assistenti esaminano e rispondono a ogni caso, il sistema tiene traccia del suo avanzamento, inviando ogni nuovo documento a un archivio di contenuti a elevato livello di sicurezza. Dopo la risoluzione, tutti i documenti del caso vengono archiviati insieme in un archivio consultabile. In totale, SOCAR Turkey ha automatizzato 3.000 processi di corrispondenza.

SOCAR Turkey utilizza la soluzione IBM per gestire i contratti interni ed esterni in modo analogo. Automatizzando quasi 6.000 processi di gestione dei contratti, SOCAR Turkey è riuscita ad accelerare, standardizzare e semplificare la gestione dei contratti.

Anche i dipartimenti di ingegneria di SOCAR Turkey traggono vantaggio dal progetto di automazione. Gran parte della documentazione tecnica è generata da fornitori terzi, che ora possono utilizzare la soluzione per inviare i propri risultati a SOCAR Turkey. Le funzionalità automatizzate del workflow della soluzione garantiscono che i documenti raggiungano gli stakeholder appropriati dell'azienda, dove i documenti possono essere esaminati, commentati e approvati. "Con IBM Cloud Pak for Business Automation, i nostri stakeholder ci dicono che non hanno più la sensazione di lavorare per il sistema. È il sistema a lavorare per loro", afferma Zehra Özcömert, Responsabile del gruppo Informazioni e documenti di SOCAR Turkey.