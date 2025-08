I vantaggi dell'integrazione dell'AI e del controllo delle strutture sono diventati presto chiari. Smart Light, con il supporto di 1ft-seabass, è stata in grado di implementare in modo efficace la soluzione di interpretazione vocale gen AI, un ottimo passo verso il futuro dell'AI e dei casi di controllo delle strutture. Nello specifico, nella sala prove, l'azienda è stata in grado di gestire il dispositivo di climatizzazione tramite la voce, e questo prototipo è stato rapidamente implementato in circa due settimane.

Oltre al controllo dell'aria condizionata, Smart Light ha ottenuto anche il controllo degli interni, come l'illuminazione e il controllo delle tende, collegando Node-RED e IBM® Cloud tramite MQTT. Ci sono state diverse prove durante il test dei prompt AI nel playground e la possibilità di provarli ripetutamente ha contribuito ad accelerare lo sviluppo della nuova soluzione.

In passato, sarebbe stata necessaria una settimana per completare il collaudo dei prompt utilizzando esclusivamente i programmi presenti in ciascun dispositivo IoT e di realtà estesa (XR). Grazie a prove multiple e flessibili condotte sul cloud, Smart Light è riuscita a completare lo stesso processo in circa tre giorni, con un miglioramento dell'efficienza pari a circa il 50%. Si trattava di un semplice caso d'uso on/off, ma i benefici saranno ancora più evidenti in casi più complessi.