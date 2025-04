Dopo il clamoroso successo del suo progetto pilota, SLTN ha distribuito Sophie a tutti i 600 dipendenti. Integrandosi con Microsoft Teams e Active Directory, il chatbot fornisce risposte personalizzate e sensibili al contesto mantenendo la privacy dei dati dei dipendenti con il supporto di IBM watsonx.governance.

"L'uso responsabile dell'AI è estremamente importante", afferma Mark Pieplenbosch. "Abbiamo lavorato duramente per garantire che le informazioni sensibili dei dipendenti siano adeguatamente protette e l'IBM watsonx.governance toolkit ci offre gli strumenti per mantenere la privacy dei dati via via che lo sviluppo dell'AI si espande".

Mentre opera nel rispetto di questi parametri, il chatbot sblocca nuovi insight per aiutare il team HR a migliorare ogni aspetto della gestione delle persone in tutta l'azienda. Inoltre, il team HR può ottenere preziosi insight sulle risorse umane utilizzando le funzionalità di analytics di Sophie. "Analizzando le domande più comuni, possiamo perfezionare in modo proattivo la formazione o le policy per soddisfare al meglio le esigenze dei dipendenti", spiega Pieplenbosch.

Il chatbot sta già aiutando a trasformare l'esperienza di interazione con l'HR per i dipendenti di SLTN. "Ora le persone possono ottenere risposte immediate 24 ore al giorno ed eseguire azioni senza effettuare la registrazione a sistemi separati", afferma Dommerholt. "Se sei a casa la sera a discutere dei progetti per le vacanze con il tuo partner e non devi aspettare il giorno dopo per verificare con l'HR i tuoi giorni di ferie".

"L'HR è il punto di incontro tra la vita personale e la vita professionale delle persone", conclude Dommerholt. "La creazione di questo chatbot con la tecnologia IBM watsonx ci ha dato il tempo e lo spazio per esserci per i nostri colleghi quando hanno davvero bisogno di noi".