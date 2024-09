Siam Commercial Bank

Il settore dei servizi finanziari è stato rimodellato dai servizi digitali, dai cambiamenti normativi e dalle nuove richieste dei consumatori. Per rimanere competitive di fronte a questi rapidi cambiamenti, le banche devono fornire nuovi servizi mantenendo un'esperienza del cliente costantemente superiore. Nell'ottica di diventare "la banca più ammirata", la SCB ha definito un piano di trasformazione strategica volto a migliorare le proprie infrastrutture e ad accrescere la competitività a lungo termine.

Trirat Suwanprateeb, vicepresidente esecutivo senior e direttore tecnologico, spiega: "Essendo la prima banca tailandese, svolgiamo un ruolo fondamentale nella fornitura di servizi finanziari per la Thailandia. Per diventare la "banca più ammirata", l'esperienza del cliente è fondamentale per noi. Stiamo investendo in progetti di trasformazione per aumentare la qualità della banca e migliorare l'interazione con i clienti, in particolare con i sistemi digitali."

Da oltre 20 anni, SCB si affida alla piattaforma IBM Z per gestire le sue principali applicazioni bancarie e di carte di credito. La banca gestisce quattro mainframe Z raggruppati in due data center utilizzando la soluzione Parallel Sysplex, una tecnologia di clustering che consente a più copie del sistema operativo Z, IBM z/OS, di funzionare come un unico sistema. SCB è stata la prima banca in Thailandia a implementare un cluster Parallel Sysplex perché la tecnologia è progettata per promuovere la disponibilità e gestire backup e recupero.

"Parallel Sysplex si è rivelato essenziale per noi perché ci offre la possibilità di scalare e offrire un'elevata disponibilità per i servizi clienti, anche quando eseguiamo un'interruzione pianificata", afferma Trirat.



Tuttavia, quando la banca ha intrapreso il suo piano di trasformazione, ha improvvisamente visto crescere le transazioni digitali e mobili di oltre il 30% all'anno. Questi workload spesso aumentavano alla fine del mese e durante i periodi di shopping natalizio stagionale, rendendo la pianificazione della capacità impegnativa e costosa.



Di fronte alla crescita imprevedibile del workload, SCB ha iniziato a "limitare gradualmente" l'utilizzo dell'hardware per evitare aumenti dei costi per picchi imprevisti. "I costi di gestione della nostra piattaforma ci impedivano di espandere la capacità di rispondere alle esigenze dei nostri clienti", aggiunge Trirat.