Valutando le principali soluzioni di risposta agli incidenti, Secure-24 è rimasta colpita dalle funzionalità integrative di IBM® Security SOAR, precedentemente Resilient. "Abbiamo esaminato molti strumenti e abbiamo scoperto che Resilient è la soluzione ideale", afferma Herr. "Resilient si integra con le nostre altre piattaforme IBM e con le piattaforme di altri grandi leader del settore".

Inoltre, la funzionalità di playbook dinamici della piattaforma IBM® Security SOAR supporta Secure-24 nella creazione di workflow personalizzati per la risposta agli incidenti, nonché nel loro facile aggiornamento, regolazione e combinazione secondo le esigenze.

"La funzione dei playbook dinamici è la parte più importante dello strumento per noi", afferma Herr. "I nostri investigatori sono riusciti a creare una metodologia flessibile ma che mantiene rigorosa ogni indagine. Fin dall'inizio, seguiamo un processo graduale che raccoglie tutto ciò che serve per un audit e per acquisire prove nel caso in cui un incidente venga segnalato alle forze dell'ordine".

Un team di IBM® Security ha visitato Secure-24 in loco per aiutare l'azienda a personalizzare il modulo per le sue esigenze investigative. "Abbiamo avuto esperti IBM che hanno davvero compreso le indagini e si sono presi il tempo per mettere insieme i playbook con i nostri investigatori", dice Herr. "Da lì la cosa è diventata virale: ogni singolo investigatore ha voluto partecipare a questo nuovo programma di playbook dinamici Resilient".

Per ottimizzare ulteriormente il programma di risposta agli incidenti, Secure-24 ha valutato gli strumenti di gestione delle informazioni di sicurezza e degli eventi (SIEM) da integrare con la piattaforma IBM® Security SOAR, compresa la soluzione IBM® QRadar Security Information and Event Management, una piattaforma intelligente progettata per analizzare rapidamente grandi quantità di dati di rete.

"Abbiamo chiesto ai nostri investigatori di svolgere simulazioni di indagini utilizzando una serie delle migliori soluzioni SIEM disponibili", afferma Herr. "La piattaforma che abbiamo trovato più veloce, semplice da utilizzare e coerente è stata IBM QRadar".