Con il crescente sviluppo di varie funzioni di AI che sfruttano gli LLM su potenti GPU basate su cloud, ci sono ancora situazioni in cui il caricamento dei dati nel cloud è limitato. In questi casi, diventa necessario distribuire in modo sicuro modelli linguistici on-premise all'interno di un pacchetto. Questo progetto di creazione in collaborazione con IBM dimostra con successo il potenziale dell'implementazione di modelli linguistici leggeri all'interno di pacchetti on-premise senza fare affidamento su LLM basati sul cloud.

Per portare la soluzione in produzione, il team continua a sviluppare l'applicazione e a migliorare l'accuratezza del modello in collaborazione con IBM come business partner.