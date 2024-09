Salling Group A/S

Chiaramente, il successo dell'upgrade all'hardware POWER8 merita riconoscimento, ma l'intero sistema ERP di Salling Group è altrettanto degno di nota. Infatti, Isdahl attribuisce al modello SAP a 3 livelli dell'organizzazione un elemento chiave di differenziazione per il gruppo. Il sistema, che funziona sulla tecnologia Db2 su POWER, include SAP ERP Central Component (ECC), SAP Customer Activity Repository e SAP e-Commerce insieme a circa 70 altri prodotti SAP. "Il nostro vantaggio principale è che abbiamo un unico quadro della verità", afferma Isdahl. "I nostri concorrenti hanno diversi sistemi ERP, ma noi abbiamo consolidato tutto su SAP e questo ci rende più efficienti del 20% rispetto ai nostri concorrenti."

Isdahl cita SAP Forecasting and Replenishment, SAP Allocation Management e la componente Unified Demand Forecast di SAP Customer Activity Repository come software che offrono un vantaggio strategico specifico perché consentono all'organizzazione di rifornire i propri punti vendita due volte al giorno. Se un articolo si vende in un unico punto vendita, i dati SAP consentono a Salling Group di spostare in modo fluido l'inventario da altri punti vendita per soddisfare la domanda. Di conseguenza, i clienti possono contare sui negozi di Salling Group per avere i prodotti di cui hanno bisogno.

Inoltre, i negozi di Salling Group offrono ora un'opzione click-and-collect che consente ai clienti di ordinare i prodotti online e ritirarli nel negozio. Ciò crea un'enorme domanda in tempo reale in un settore in cui i clienti hanno aspettative sempre più elevate. A oggi, secondo Isdahl, Salling Group ha un tasso di completamento del 99,94% per gli acquisti click-and-collect.

Un altro vantaggio chiave del software Db2 per SAP e del modello POWER Systems è la capacità on demand che ridistribuisce il workload ERP in base alle necessità. Questa funzionalità è stata particolarmente utile nel Black Friday del 2019, afferma Isdahl, quando Salling Group è stato il trionfatore del settore vendite su tutti i siti di e-commerce.

Con un'infrastruttura IBM così potente, non sorprende che Salling Group goda di un solido rapporto di collaborazione con Global Technology Services. Carsten Holm, Head of SAP Infrastructure di Salling Group, spiega: "Adoriamo collaborare con IBM. Abbiamo sviluppato un processo robusto, davvero efficace per noi."