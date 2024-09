"Una delle cose a cui ho prestato maggiore attenzione nel parlare con i miei committenti è stata quella di spiegare che non si tratta più di 'costi' informatici", osserva Clarke. "Ho cercato di spostare la loro mentalità da quella parola, parlando invece dell'IT come di un 'investimento'. E ora che abbiamo investito in Temenos e LinuxONE, siamo leader del settore mentre intraprendiamo il nostro viaggio digitale".

Nello specifico, Sagicor spera di espandere l'accesso ai suoi servizi, fornendo più soluzioni bancarie digitali e mobili ai consumatori. Allo stesso modo, i chatbot basati sull'AI potrebbero contribuire ad agevolare un'assistenza più rapida, 24 ore su 24, ai clienti delle banche.

"Non ci poniamo limiti", spiega Clarke. "Ho dei sogni su come sarà in futuro: sarà agile. Immagino un mondo in cui i nostri clienti non avranno più bisogno di un negozio fisico, dove potranno accedere a tutti i nostri servizi in uno spazio virtuale, una sorta di metaverso finanziario. Non importa dove si trovino nel mondo, la loro esperienza bancaria sarà fluida".

E per agevolare la creazione e l'espansione di questi servizi disponibili, la banca intende utilizzare al meglio i vantaggi delle API rese disponibili dalla piattaforma Temenos. "La nostra architettura offre diverse API integrate che consentiranno a Sagicor di integrarsi con diverse piattaforme non solo all'interno dell'azienda, ma anche all'esterno", chiarisce O'Reilly. "Quindi sarà in grado di combinare e creare altri strumenti: come strumenti di avvio dei pagamenti, strumenti di analisi o qualunque altra cosa desiderino".

Clarke continua: "Saremo in grado di introdurre nuovi flussi di entrate, nuovi modelli di business, e questo per noi rappresenta un grande vantaggio. E mentre compiamo i passi successivi, ovvero la transizione all’ibrido multicloud, LinuxONE sarà pronto a gestirlo".