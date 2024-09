In qualità di startup, SCS si concentra sulla produttività, ottimizzando al contempo i costi. Vuole anche la capacità di scalare rapidamente le proprie operazioni, accedere ai talenti tecnici secondo necessità e rispondere in modo efficiente alle proiezioni di crescita futura.

SCS utilizza un framework architettonico basato sul cloud con IntelliPayz, un'applicazione di pagamento di Silverlake Axis. Durante il test iniziale, SCS ha avuto difficoltà a migrare i workload dei pagamenti su altri provider di cloud e, dopo tre mesi di prova e test, ha scelto IBM Power Virtual Server per le sue funzioni ricche di sicurezza e le sue prestazioni, compatibilità e supporto. Con IBM Power Virtual Server, SCS ha la flessibilità necessaria per far crescere i workload al suo ritmo con un servizio cloud basato sul consumo.

SCS ha collaborato sia con IBM che con il suo partner strategico, Silverlake Axis, per garantire una facile implementazione. Si tratta dei primi workload a pagamento su Power Virtual Server nell'area Asia-Pacifico. La soluzione SCS include servizi per commutazione, gateway di schema e Checker ATM Security© by gMV, forniti da Silverlake MasterSam.

Andrew Tan, Group Chief Executive Officer di Silverlake Axis, ha elogiato il progetto come fondamentale per guidare l'inclusione finanziaria in Malesia. “Il progetto è un’implementazione significativa del cloud pubblico della Silverlake Integrated Banking Solution (SIBS), e apre la strada a migrazioni più simili per altri clienti in futuro. Questa iniziativa trasformerebbe il landscape dei servizi finanziari della Malesia, aprendo le porte a prospettive di valore", afferma, aggiungendo che IBM Power è la piattaforma preferita da molte banche.

"(IBM Power) crea una piattaforma molto potente per le banche per condurre le loro attività, per crescere e adattarsi ai cambiamenti dei mercati. Ogni giorno nel sud-est asiatico vengono effettuate alcune miliardi di transazioni bancarie attraverso il sistema bancario Silverlake con IBM Power", afferma Tan.