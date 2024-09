Ed è proprio qui che entra in gioco il provider di cloud privato rku.it GmbH, che supporta la modernizzazione e la trasformazione digitale nelle aziende municipali, le organizzazioni di trasporto pubblico e i clienti delle amministrazioni locali.

Eseguendo le soluzioni SAP HANA® e SAP S/4HANA® sui server IBM® Power®, in combinazione con la piattaforma di automazione Red Hat® Ansible® (link esterno a ibm.com) rku.it offre servizi IT convenienti, rapidi e affidabili per supportare servizi pubblici essenziali per milioni di cittadini in tutta la Germania. Con IBM Power, rku.it ha scelto una piattaforma infrastrutturale a prova di futuro che offre funzioni di virtualizzazione flessibili in grado di massimizzare l'utilizzo delle risorse, ridurre al minimo i costi operativi e scalare dinamicamente in base alla domanda, fornendo al contempo un supporto continuo per le applicazioni aziendali critiche.

Il provider di cloud privato ed esperto nella consulenza IT rku.it collabora da 60 anni con clienti di aziende municipali, trasporti pubblici e amministrazioni locali in tutta la Germania. Molti dei suoi clienti più importanti sono anche stakeholder, il che consente all'azienda di disporre di informazioni approfondite in merito a processi aziendali altamente specializzati. Grazie alla sua profonda esperienza nel settore, rku.it ha attirato oltre 130 clienti con più di 6.500 utenti business, supportati da circa 80 applicazioni di produzione. Ad esempio, rku.it elabora dati IoT di misurazione intelligente per oltre cinque milioni di sensori distribuiti.

Benjamin Kaspereit, Head of Data Center Systems Technology di rku.it, afferma: "I nostri clienti offrono servizi essenziali a cui milioni di persone si affidano nella loro vita di tutti i giorni. Tuttavia, anche i nostri clienti si trovano ad affrontare difficoltà nel mantenere bassi i costi per i propri clienti. In qualità di fornitore di servizi, beneficiamo di economie di scala e possiamo offrire soluzioni di qualità superiore e maggiore affidabilità in modo più efficiente in termini di costi. Per continuare ad acquisire nuovi clienti, cerchiamo sempre di ottimizzare ulteriormente i nostri processi, bilanciando flessibilità e standardizzazione".