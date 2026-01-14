Rinnai Australia, produttore e distributore leader di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda, ha conseguito una notevole crescita grazie all'espansione organica e alle acquisizioni. Tuttavia, la loro funzione finanziaria ha faticato a tenere il passo con questa crescita.

I sistemi finanziari dell'azienda erano diventati sempre più complessi. La forte dipendenza da molteplici strumenti, come IBM® Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase e Oracle Analytics cloud, combinata con processi manuali e numerosi fogli di calcolo, ha creato silos e duplicazioni. Questa situazione ha portato a lunghi cicli di rendicontazione, con la chiusura mensile delle società controllate che richiedeva settimane e un processo di budgeting che superava i tre mesi.

"Siamo arrivati a un punto in cui continuare con i processi manuali era semplicemente insostenibile", ricorda Dilend Chawda, CFO di Rinnai Australia. "Avevamo bisogno di una fonte centrale di verità, non solo per ridurre i rischi e gli errori, ma per consentire una migliore collaborazione e un migliore processo decisionale".

Rinnai necessitava di una piattaforma finanziaria moderna e scalabile che supportasse la crescita, migliorasse l'agilità e consentisse l'adozione dell'AI. L'azienda ha iniziato a esplorare soluzioni per modernizzare la propria funzione finanziaria.