Rinnai Australia getta le basi per l'adozione dell'AI con IBM Planning Analytics
Rinnai Australia, produttore e distributore leader di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda, ha conseguito una notevole crescita grazie all'espansione organica e alle acquisizioni. Tuttavia, la loro funzione finanziaria ha faticato a tenere il passo con questa crescita.
I sistemi finanziari dell'azienda erano diventati sempre più complessi. La forte dipendenza da molteplici strumenti, come IBM® Cognos, IBM TM1, Oracle Essbase e Oracle Analytics cloud, combinata con processi manuali e numerosi fogli di calcolo, ha creato silos e duplicazioni. Questa situazione ha portato a lunghi cicli di rendicontazione, con la chiusura mensile delle società controllate che richiedeva settimane e un processo di budgeting che superava i tre mesi.
"Siamo arrivati a un punto in cui continuare con i processi manuali era semplicemente insostenibile", ricorda Dilend Chawda, CFO di Rinnai Australia. "Avevamo bisogno di una fonte centrale di verità, non solo per ridurre i rischi e gli errori, ma per consentire una migliore collaborazione e un migliore processo decisionale".
Rinnai necessitava di una piattaforma finanziaria moderna e scalabile che supportasse la crescita, migliorasse l'agilità e consentisse l'adozione dell'AI. L'azienda ha iniziato a esplorare soluzioni per modernizzare la propria funzione finanziaria.
Dopo avere valutato diverse opzioni, a metà del 2024 Rinnai ha scelto Octane Software Solutions, un IBM Business Partner, quale partner affidabile per modernizzare la propria piattaforma finanziaria. Utilizzando IBM Planning Analytics, Octane ha guidato un'implementazione a fasi che ha portato a vittorie rapide minimizzando i rischi. Il modello ibrido onshore-offshore dell'IBM Business Partner e la profonda esperienza nel settore finanziario hanno garantito efficienza dei costi e scalabilità. Inoltre, un approccio low-code ha mantenuto i team interni attivamente coinvolti, accelerando l'adozione della nuova piattaforma da parte della forza lavoro di Rinnai.
L'implementazione ha semplificato la rendicontazione di fine mese, l'analisi della redditività del prodotto, la pianificazione della domanda e ha introdotto una Budget Suite 2025 integrata con vendite, pianificazione della forza lavoro e spese in conto capitale. La piattaforma ora funge da singola fonte affidabile, supportando la collaborazione e la modellazione per esigenze diverse. Dopo avere completato le attività di base per rendere i propri dati pronti per l'AI, Rinnai sta attualmente collaborando con Octane attraverso una serie di workshop per esplorare come utilizzare IBM watsonx Orchestrate per migliorare il forecasting, ottimizzare i livelli delle scorte e ridurre il lavoro manuale.
Il team finanziario di Rinnai si è trasformato con IBM Planning Analytics, ottenendo importanti guadagni di efficienza e vantaggi strategici come:
La modernizzazione dei sistemi finanziari dell'azienda ha migliorato il morale dei dipendenti, spostando l'attenzione dall'inserimento dei dati all'analisi. Rinnai sta ora utilizzando modelli predittivi per il capitale circolante, insieme a IBM Planning Analytics e IBM Watsonx per le query in linguaggio naturale e il rilevamento degli outlier. L'iniziativa ha posizionato il loro team finanziario come partner strategico, favorendo decisioni più rapide e puntando a una riduzione dell'inventario del 10%, oltre a offrire ai CFO lezioni su come agire tempestivamente, quantificare i benefici e promuovere una cultura collaborativa. Come osserva Chawda, "l'AI deve essere integrata e, più si aspetta, più diventa difficile e costosa".
Grazie alla collaborazione con Octane, Rinnai ha trasformato il finance da una funzione reattiva di reporting in un driver proattivo di insight, pronto per il futuro nell'era dell'AI.
Rinnai Australia è un produttore e distributore leader di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda. Con operazioni in diverse filiali e una storia di acquisizioni, Rinnai è un nome affidabile in Australia da oltre 50 anni. L'azienda opera in 20 paesi, portando competenze globali per adattare le soluzioni allo stile di vita australiano. La suite di brand di Rinnai, tra cui Rinnai, Brivis, APAC e Polo, offre prodotti di alta qualità.
Octane Software Solutions è un partner specializzato IBM che vanta una profonda esperienza in IBM Planning Analytics e nella trasformazione finanziaria. L'azienda offre un modello di distribuzione ibrido onshore-offshore che aiuta le aziende a scalare le risorse in base alle esigenze e a gestire i costi in modo efficace. L'approccio low-code di Octane incoraggia i team interni a rimanere attivi durante le nuove implementazioni, accelerando l'adozione e il consolidamento delle competenze.
Scopri come IBM Planning Analytics può far progredire la tua azienda con insight basati sull'AI.
