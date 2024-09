Come molti produttori di successo, Raj Petro si affida a SAP ERP per gestire le proprie operazioni end-to-end: dal back office alla fabbrica. Per anni, l'azienda si è affidata a IBM Systems per il supporto delle proprie applicazioni mission-critical e ha eseguito le proprie soluzioni SAP sui server IBM Power Systems™ e sul sistema operativo IBM AIX® in un data center on-premise.

"La nostra joint venture [JV] con Brenntag ha portato una vasta gamma di nuove esigenze sulle nostre soluzioni SAP", spiega Prakash Subramanian. "Oltre all'introduzione di rigorosi standard di conformità per l'integrità dei dati SAP ERP e il disaster recovery, una delle condizioni della joint venture era la consegna di report finanziari e operativi in cicli più frequenti. Sapevamo che sarebbe stato difficile soddisfare questi requisiti utilizzando la nostra infrastruttura esistente."

Jitesh Save dice: "Dopo aver valutato le nostre opzioni, abbiamo deciso che il percorso più veloce per raggiungere la conformità era una soluzione di servizi gestiti. Passando al cloud, avremmo ottenuto le prestazioni e la scalabilità necessarie per supportare i nostri casi d'uso di conformità a un costo significativamente inferiore rispetto alla costruzione di una nuova infrastruttura on-premise. La scelta del cloud eliminerebbe anche la necessità di costruire un data center nella nostra nuova sede, recuperando spazio e riducendo il nostro impatto ambientale."