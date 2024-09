Per affrontare la sfida, Rabobank ha deciso di adottare un nuovo approccio all'integrazione dei partner commerciali standardizzando le connessioni con i partner e automatizzando il processo di onboarding, e ha scelto le soluzioni IBM Sterling Commerce per supportare questo nuovo modo di lavorare.



"Oltre all'elaborazione EDI ad alte prestazioni, uno dei requisiti chiave per la nostra nuova piattaforma di integrazione B2B era la disponibilità", ricorda Carsten van den Bogert. “Sapevamo che molte integrazioni, soprattutto con i gestori di sistemi di pagamento, avrebbero richiesto un'operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E data la natura sensibile di alcuni dei nostri messaggi, abbiamo scelto una piattaforma che facilitasse il più possibile il rispetto dei rigorosi requisiti normativi.



“Tra tutti i fornitori che abbiamo preso in considerazione, i proof of concept del team IBM ci hanno colpito in modo particolare. Oltre a consentirci di raggiungere i livelli di disponibilità e prestazioni che stavamo cercando, la soluzione IBM era completamente interoperabile con il nostro panorama di applicazioni IBM® Sterling Connect:Direct, un importante requisito strategico per la nostra attività".



Collaborando con un team di consulenti esperti di IBM, Rabobank ha implementato IBM Sterling B2B Integrator come piattaforma per l'elaborazione dei messaggi EDI, con IBM Sterling File Gateway per la gestione dei requisiti FTP. Per consentire un monitoraggio e una gestione efficaci della soluzione end-to-end di integrazione dei partner commerciali, l'azienda ha implementato IBM Sterling Control Center e IBM® DataPower Gateway.



Carsten van den Bogert commenta: "La nostra società di retail banking ora utilizza la soluzione IBM per qualsiasi cosa, dalle transazioni ad alto rischio, come l'ordine di contanti per gli sportelli bancomat e l'ordine di nuove carte di credito, alle transazioni a basso rischio come la stampa di estratti conto".



Crescita esponenziale dei partner commerciali



Oggi, Rabobank ha ottenuto la piattaforma scalabile, sicura e resiliente di cui aveva bisogno per esternalizzare le funzioni non essenziali ai suoi partner di fiducia e concentrarsi sullo sviluppo di nuovi servizi per migliorare il proprio vantaggio competitivo.



"In pochi anni siamo passati da 40 partner commerciali a oltre 200 e la nostra piattaforma IBM ci ha permesso di gestire questa espansione senza grandi sforzi", afferma Carsten van den Bogert. "Oggi trasferiamo in media circa 18.000 messaggi EDI e 300.000 file Connect:Direct al giorno sulla piattaforma IBM e siamo certi che questo sistema ci fornirà una capacità sufficiente a soddisfare le nostre esigenze per almeno i prossimi tre anni, senza bisogno di modifiche".