Servizi bancari senza interruzioni abilitati da un'integrazione robusta
Come parte del suo percorso di trasformazione digitale, Qatar Development Bank (QDB) ha deciso di modernizzare la propria infrastruttura IT per migliorare l'efficienza operativa, semplificare i servizi bancari e garantire sicurezza e conformità. L'ambiente IT esistente della banca era stato costruito su IBM® App Connect Enterprise (ACE). Tuttavia, con l'evoluzione della tecnologia, QDB ha riconosciuto la necessità di passare a un'architettura più moderna, cloud-native e basata sulle API.
La banca ha dato priorità all'ottimizzazione dell'integrazione, del monitoraggio e della gestione delle risorse per migliorare l'affidabilità delle applicazioni, ridurre i costi operativi e promuovere l'innovazione. L'obiettivo era implementare una soluzione in grado di supportare le applicazioni containerizzate, consentendo agilità e scalabilità sempre mantenendo solidi standard di sicurezza.
QDB ha intrapreso un percorso di modernizzazione, sfruttando IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM® Instana e IBM® Turbonomic per potenziare la propria infrastruttura di digital banking.
Insieme, queste soluzioni hanno contribuito a modernizzare le operazioni di QDB, offrendo un'esperienza di banking scalabile, sicura ed efficiente.
La collaborazione con IBM ha consentito a QDB di migliorare notevolmente i propri servizi bancari digitali, migliorare le esperienze dei clienti e promuovere l'efficienza operativa.
Questi progressi hanno posizionato QDB come leader nel digital banking, aiutandoli a fornire esperienze eccezionali ai propri clienti e stabilendo nuovi benchmark per l'efficienza operativa nel settore finanziario.
Qatar Development Bank (QDB) è un'istituzione finanziaria con sede a Doha, in Qatar, dedicata a promuovere la diversificazione economica e a sostenere la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) nella regione. Fondata nel 1997, QDB offre soluzioni finanziarie e di consulenza innovative per potenziare gli imprenditori e le aziende. Con un focus sulla promozione dello sviluppo sostenibile, la banca serve un'ampia gamma di clienti in diversi settori, contribuendo alla visione del Qatar di un'economia basata sulla conoscenza.
