Qatar Development Bank accelera la trasformazione digitale

Servizi bancari senza interruzioni abilitati da un'integrazione robusta

Persona che cammina in un'area pubblica mentre usa il telefono cellulare
Passare alla modernizzazione digitale

Come parte del suo percorso di trasformazione digitale, Qatar Development Bank (QDB) ha deciso di modernizzare la propria infrastruttura IT per migliorare l'efficienza operativa, semplificare i servizi bancari e garantire sicurezza e conformità. L'ambiente IT esistente della banca era stato costruito su IBM® App Connect Enterprise (ACE). Tuttavia, con l'evoluzione della tecnologia, QDB ha riconosciuto la necessità di passare a un'architettura più moderna, cloud-native e basata sulle API.

La banca ha dato priorità all'ottimizzazione dell'integrazione, del monitoraggio e della gestione delle risorse per migliorare l'affidabilità delle applicazioni, ridurre i costi operativi e promuovere l'innovazione. L'obiettivo era implementare una soluzione in grado di supportare le applicazioni containerizzate, consentendo agilità e scalabilità sempre mantenendo solidi standard di sicurezza.
35.000 Chiamate API gestite al giorno 1,773 tempo medio di risposta delle API in millisecondi
Modernizzare il banking con soluzioni cloud-native

QDB ha intrapreso un percorso di modernizzazione, sfruttando IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM® Instana e IBM® Turbonomic per potenziare la propria infrastruttura di digital banking.

  • Cloud Pak for Integration (CP4I) è diventata la piattaforma di integrazione principale, in grado di indirizzare senza problemi le transazioni bancarie mobili e via internet tramite IBM® API Connect e ACE. IBM API Connect ha protetto tutte le API utilizzando Open Authorization (OAuth), mentre ACE ha arricchito e orchestrato le richieste in entrata per soddisfare i requisiti di sistema.
  • Instana ha fornito un monitoraggio end-to-end con visibilità in tempo reale su tutta l'infrastruttura IT della banca. Con un'analisi delle cause principali basata sull'AI, la banca ha risolto i problemi rapidamente, garantendo interruzioni di servizio minime.
  • Turbonomic ha ottimizzato la gestione delle risorse applicative, allocando CPU, memoria e storage in modo dinamico per garantire il massimo delle prestazioni e ridurre al minimo i costi.

Insieme, queste soluzioni hanno contribuito a modernizzare le operazioni di QDB, offrendo un'esperienza di banking scalabile, sicura ed efficiente.
Raggiungere l'eccellenza operativa e la soddisfazione del cliente

La collaborazione con IBM ha consentito a QDB di migliorare notevolmente i propri servizi bancari digitali, migliorare le esperienze dei clienti e promuovere l'efficienza operativa.

  • Transazioni senza interruzioni: CP4I ha consentito un'elaborazione fluida e sicura delle transazioni finanziarie per milioni di utenti, consolidando la reputazione di affidabilità della banca. Come parte di questa modernizzazione, QDB ha migrato con successo 164 API utilizzando API Connect e 65 applicazioni ACE, supportando 22 applicazioni aziendali critiche su tutta la piattaforma.
  • Risoluzione proattiva dei problemi: Instana ha aiutato a ridurre il tempo di inattività attraverso il monitoraggio in tempo reale e la risoluzione dei problemi basata sull'AI, migliorando la continuità del servizio. Il sistema ora gestisce una media di 35.000 chiamate API al giorno con un tempo di risposta medio di 1,773 millisecondi, garantendo prestazioni e reattività elevate su larga scala.
  • Risorse ottimizzate: Turbonomic ha contribuito a ridurre i costi operativi automatizzando la gestione delle risorse e garantendo la scalabilità per soddisfare i picchi della domanda. La soluzione ha aiutato QDB a mantenere una qualità del servizio costante, massimizzando al contempo l'efficienza dell'infrastruttura.

Questi progressi hanno posizionato QDB come leader nel digital banking, aiutandoli a fornire esperienze eccezionali ai propri clienti e stabilendo nuovi benchmark per l'efficienza operativa nel settore finanziario.
Informazioni su Qatar Development Bank

Qatar Development Bank (QDB) è un'istituzione finanziaria con sede a Doha, in Qatar, dedicata a promuovere la diversificazione economica e a sostenere la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) nella regione. Fondata nel 1997, QDB offre soluzioni finanziarie e di consulenza innovative per potenziare gli imprenditori e le aziende. Con un focus sulla promozione dello sviluppo sostenibile, la banca serve un'ampia gamma di clienti in diversi settori, contribuendo alla visione del Qatar di un'economia basata sulla conoscenza.

