Come parte del suo percorso di trasformazione digitale, Qatar Development Bank (QDB) ha deciso di modernizzare la propria infrastruttura IT per migliorare l'efficienza operativa, semplificare i servizi bancari e garantire sicurezza e conformità. L'ambiente IT esistente della banca era stato costruito su IBM® App Connect Enterprise (ACE). Tuttavia, con l'evoluzione della tecnologia, QDB ha riconosciuto la necessità di passare a un'architettura più moderna, cloud-native e basata sulle API.

La banca ha dato priorità all'ottimizzazione dell'integrazione, del monitoraggio e della gestione delle risorse per migliorare l'affidabilità delle applicazioni, ridurre i costi operativi e promuovere l'innovazione. L'obiettivo era implementare una soluzione in grado di supportare le applicazioni containerizzate, consentendo agilità e scalabilità sempre mantenendo solidi standard di sicurezza.