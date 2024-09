Con la piattaforma IBM Cloud Pak for Integration, Q8 Italia non si è limitata a standardizzare l'approccio di gestione delle API dell'azienda: la soluzione fornisce anche un modo per salvaguardare le operazioni B2B e B2C. Rischia spiega: “Abbiamo utilizzato il software per creare regole specifiche su capacità, prestazioni e sicurezza. Ogni API deve essere convalidata prima di poter essere pubblicata. Senza tali convalide, i nostri clienti vedrebbero gravi interruzioni e queste, a loro volta, avrebbero un impatto immediato sulla reputazione del nostro marchio”.

La soluzione ha portato anche notevoli risparmi per Kuwait Petroleum Corporation. Portare sia Q8 Northwest Europe che Kuwait Petroleum International sulla stessa piattaforma di Q8 Italia ha permesso alla società di trarre vantaggio da licenze incrementali, acquistando solo il 20% in più di licenze per supportare tutte e tre le organizzazioni.

Sia Rischia che Bove vedono la soluzione come un altro punto di partenza per cose ancora più grandi. Rischia è ansiosa di iniziare a utilizzare le funzionalità di containerizzazione della piattaforma, ottimizzate per l'implementazione su Red Hat® OpenShift® su qualsiasi ambiente cloud o IT. "Stiamo iniziando a utilizzare le API per sviluppare una nuova applicazione cloud-native basata su Docker e Kubernetes, e stiamo cercando di migrare alcune delle nostre applicazioni esistenti in contenitori", afferma."

Nel frattempo, dice Bove, "posso confermare che si è trattato di un grande successo che ci aprirà ad altri progetti come questo, in cui possiamo scalare da un'unità operativa all'altra". Stiamo davvero lavorando insieme come azienda per la prima volta”.