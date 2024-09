Una solida base aziendale è stata fondamentale per integrare e semplificare i processi aziendali e ottimizzare la produttività in Holi Pharma. L'azienda aveva bisogno di applicare tecnologie e servizi di trasformazione, armonizzando al contempo processi, dati e report in tutti i reparti per stare al passo con la concorrenza e continuare la sua crescita. È qui che IBM è entrata in gioco insieme ad Amazon Web Services (AWS), e i due giganti della tecnologia hanno iniziato a ridurre le barriere di trasformazione che Holi Pharma aveva incontrato. IBM Consulting ha aiutato l'azienda a implementare con successo RISE with SAP (link esterno a ibm.com) per spostare i carichi di lavoro e i processi ERP mission-critical su AWS Cloud.

"Nella continua evoluzione del panorama sanitario, abbiamo cercato la guida di esperti", spiega Lioe Julius, responsabile IT del gruppo PYFA. "IBM era il principale consulente in Indonesia per SAP, il loro partner di punta. Avendo esperienza nell'implementazione di SAP in vari settori, in particolare in quello sanitario, IBM è stata soluzione ideale per guidare la rapida evoluzione del nostro progetto."

Julius prosegue: "Lavorando insieme al team indonesiano e attingendo alle risorse interne di IBM, possiamo garantire di seguire le best practice e di disporre di una rete di competenze più ampia per affrontare qualsiasi sfida futura."

Julius spiega che il processo di migrazione ha funzionato senza ostacoli. IBM aveva stabilito le date per i tempi di inattività con il team di Holi Pharma. Il passaggio ad AWS è avvenuto in modo efficace nel corso di tre sabati notte. Sebbene esistessero specifiche finestre di inattività operativa (12 ore), IBM ha chiarito quali preparativi dovevano essere fatti prima della migrazione pianificata.