Tenendo conto di questi fattori, PCF ha deciso di implementare SAP S/4HANA su cloud, scegliendo IBM come partner per l'implementazione, grazie alle sue solide competenze nella fornitura di S/4 HANA e alla sua esperienza nel settore avicolo.



IBM ha lanciato il "progetto Udaan" per creare una piattaforma pensata per il futuro su SAP S/4HANA e coprire i processi di core business dell'azienda in materia di approvvigionamento, gestione dei materiali, pianificazione della produzione, vendite, distribuzione e finanza.

Come è avvenuta l'implementazione? IBM ha aiutato PCF a integrare in modo nativo e completo i propri processi di core business con un unico modello di dati per garantire una visibilità aziendale completa.

L'efficienza dei processi è migliorata ed è stata standardizzata in varie aree funzionali. PCF è ora in grado di prendere decisioni aziendali rapide ed efficaci attraverso insight in tempo reale, ottenendo una visibilità granulare dei costi e della redditività in varie regioni e centri di profitto.