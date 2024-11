Poiché il riscaldamento globale rappresenta una grave minaccia per la salute umana, la principale azienda biofarmaceutica Pfizer ha la missione di ridurre il suo impatto ambientale e raggiungere l'azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2040. Mantenere i processi logistici, aziendali e finanziari in esecuzione senza intoppi è la chiave per raggiungere questi obiettivi, e il recente passaggio a SAP S/4HANA ha rappresentato un'opportunità per l'azienda di ottenere nuovi vantaggi in termini di sostenibilità e migliorare al contempo i servizi IT.

Quando Pfizer ed Erhart fondarono la Charles Pfizer & Company 175 anni fa, i due cugini non avrebbero potuto immaginare le grandi scoperte mediche che la loro azienda avrebbe compiuto. Nel corso degli anni, l'azienda è cresciuta enormemente sia organicamente che attraverso acquisizioni, come ad esempio l'importante fusione del 2009 con Wyeth Corporation. Famosa per la scoperta di farmaci all'avanguardia, l'azienda si concentra anche sull'eccellenza della distribuzione, supportata da processi operativi e finanziari semplificati.

Il percorso di acquisizione aziendale, tuttavia, ha portato a un'ampia varietà di sistemi e software aziendali, che hanno presentato sfide significative per la rendicontazione globale e hanno prodotto costi significativi di amministrazione, manutenzione e supporto.

Scott Groth, Director, ERP Platform Engineering and Emerging Technologies di Pfizer, commenta: "L'acquisizione di Wyeth ha portato nell'azienda combinata le applicazioni SAP, che da quel momento abbiamo scelto come piattaforma strategica. Nonostante ciò c’erano, per così dire, soluzioni isolate in diverse parti del mondo e, in ultima analisi, volevamo passare a un'architettura unica e unificata per creare una singola fonte affidabile per la gestione e la rendicontazione dell'attività. Manteniamo questo modello operativo come nostro punto di riferimento per allineare i nostri obiettivi".

Tuttavia, le soluzioni e l'infrastruttura SAP già presenti hanno comportato anche un certo debito tecnico e l'azienda ha avviato un programma di trasformazione globale per rinnovarsi. Per quanto riguarda l'infrastruttura di supporto, Pfizer ha selezionato IBM® Power come piattaforma server mission-critical per le applicazioni SAP e i database di supporto connessi, nonché i relativi sistemi aziendali per il track-and-trace, la fatturazione e altro ancora.

"Abbiamo completato una valutazione dettagliata delle possibili piattaforme tecnologiche e abbiamo scelto la piattaforma IBM Power nel 2009, senza mai pentirci della scelta", commenta Scott Groth. "Per gestire una singola istanza ERP globale, è necessaria una piattaforma estremamente solida in grado di supportare applicazioni molto complesse. Affidabilità, disponibilità, facilità di manutenzione, flessibilità e punti di forza simili erano tutte caratteristiche che dovevamo integrare nella piattaforma, e IBM Power le forniva tutte".

Pfizer è stata una delle prime aziende ad adottare le tecnologie di database SAP HANA, utilizzandole su SUSE Linux® per Enterprise Server in macchine virtuali su IBM Power. Quando SAP ha introdotto SAP S/4HANA e il ritiro programmato delle vecchie applicazioni SAP, il team Pfizer ha riesaminato la propria strategia infrastrutturale e ha valutato la possibilità di adottare operazioni all-cloud, hybrid cloud o un approccio on-premise.