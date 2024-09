Shaharuddin ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo e nella creazione di UP, e spiega il momento decisivo in cui ha capito che fornire dati direttamente ai responsabili delle decisioni era un'opportunità. "Uno dei vicepresidenti mi ha detto: 'Stiamo investendo milioni nella modernizzazione dei nostri giacimenti, ma devo cercare tra le e-mail solo per scoprire quanti idrocarburi stavamo producendo in un determinato giorno'."

Per aiutare i senior leader di PETRONAS Upstream a prendere rapidamente decisioni attuabili sulla base di dati affidabili, l'azienda intendeva mettere in contatto i fornitori e i consumatori di dati in modo collaborativo. Il team era alla ricerca di una soluzione digitale sicura in grado di rispondere con precisione alle domande aziendali basate sui dati sulla produzione quotidiana, sulle tendenze attuali e sui progressi della perforazione.

PETRONAS ha collaborato con IBM Consulting (IBM Hybrid Cloud Services) e ha utilizzato elementi della metodologia IBM® Garage (co-creazione (design), co-esecuzione (build), cooperazione (scale)) per creare UP, una soluzione digitale per il business upstream ospitata sulla piattaforma cloud Microsoft Azure. Il progetto è iniziato con un'applicazione mobile single-persona, è cresciuto fino a diventare un'applicazione mobile aziendale e poi una piattaforma di business strategica per il settore petrolifero e del gas della Malesia.