"Persistent Systems, una rinomata azienda di servizi e soluzioni per l'ingegneria digitale e la modernizzazione aziendale, è entusiasta di continuare la sua pluriennale collaborazione con IBM. Con la rapida ascesa delle tecnologie AI, IBM mira a rivoluzionare il settore dell'ingegneria informatica sfruttando le capacità dell'AI generativa di watsonx.ai in combinazione con watsonx Code Assistant. Ci aspettiamo che questa collaborazione permetta di automatizzare diversi processi di ingegneria, aprendo la porta a entusiasmanti opportunità in un'ampia gamma di casi d'uso."



Kuljesh Puri

Senior Vice President e General Manager

Persistent Systems