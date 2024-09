PTSC, partner strategico di IBM, ha condotto un'indagine sui suoi attuali sforzi ESG all'interno dell'azienda utilizzando la tecnologia IBM® watsonx.ai . In precedenza, la disponibilità limitata di risorse di analisi, nonostante l’importanza a livello aziendale, limitava artificialmente la profondità e l’ampiezza di iniziative simili. Ma ora, con il supporto dell’AI, Pershing può completare le analisi più complesse molto più rapidamente.

In particolare, l'organizzazione ha utilizzato la tecnologia watsonx.ai per rivedere e addestrare i suoi algoritmi LLM (advanced large language model) avanzati. A partire da questi sforzi, PTSC ha infine sviluppato un nuovo ESG Due Diligence Assistant che consente a personale, revisori e investitori di svolgere attività di due diligence legate ai fattori ESG in modo più efficiente.

Lo strumento utilizza la tecnologia watsonx.ai per ordinare e analizzare meticolosamente report e documenti ESG, estraendo dettagli pertinenti e riassumendo questi dati in linea con i criteri di esame stabiliti. Da questa analisi, PTSC può allineare meglio le iniziative ESG con le direzioni strategiche aziendali più ampie.