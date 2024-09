"watsonx di IBM è una piattaforma AI/dati per aziende rivoluzionaria e di nuova generazione, creata espressamente per accelerare e accrescere l'impatto dell'AI sulle organizzazioni. La piattaforma mira a semplificare l'intera architettura IT delle organizzazioni, incorporando l'AI generativa e strumenti di governance. La piattaforma consente di addestrare, implementare e supportare le capacità AI in qualsiasi ambiente cloud.

Per quanto riguarda in particolare watsonx.data, la piattaforma offrirà la possibilità di eseguire workload su una pluralità di motori (open-source, IBM e non IBM), consentendo alle organizzazioni di diminuire sensibilmente i costi di data warehousing. Si tratta di una soluzione di archiviazione che riunirà in sé tutta la flessibilità di un data lake e le performance di un data warehouse. Inoltre, la GA di watsonx.data fornirà l'integrazione con Db2 Warehouse SaaS e Netezza Performance Server e il supporto per i formati di dati aperti come Parquet, Avro e Orc, nonché per il formato tabella Iceberg."



