Oxide AI è una startup che ricerca e sviluppa framework di tecnologie AI avanzate su larga scala che combinano modelli di AI computazionale e generativa (gen AI). La sua enfasi è il settore finanziario, e il suo primo lancio di prodotto è Oxogen, un prodotto B2C che mira a ridefinire la scena degli investimenti con un servizio dirompente per gli investitori moderni.

La visione dell'azienda è quella di andare oltre i limiti dei tradizionali strumenti di screening azionario e offrire agli investitori un modo efficiente per rimanere informati e scoprire nuove opportunità finanziarie. Risolve in modo efficace le complessità dell'analisi di migliaia di aziende, andando oltre i semplici campioni di dati di mercato, un compito che supera di gran lunga le capacità umane. I modelli AI di Oxogen utilizzano sia dati quantitativi (come prezzo e volume) sia prove qualitative (come brevetti, documenti di ricerca, feed di notizie e social media) per fornire approfondimenti di alto valore senza sovraccarico di informazioni. Ciò che rende Oxogen unico è la sua capacità di integrare completamente il ragionamento basato su informazioni numeriche e AI generativa, fornendo spiegazioni e trasparenza a supporto delle informazioni che emergono.

Nelle prossime versioni, Oxogen consentirà agli utenti di progettare le proprie missioni di ricerca automatizzate, fornendo ricerche di investimento personalizzate supportate dall'AI. Oxide AI prevede anche di portare la tecnologia nello spazio delle applicazioni aziendali B2B con un supporto più esteso per la ricerca profonda automatizzata dell'AI su interi mercati finanziari.

Nello sviluppo del proof-of-value (POV) del suo prodotto, Oxide AI ha lavorato con IBM Client Engineering per pilotare IBM watsonx.ai™, lo studio IBM per l'AI e il machine learning. La visione di Oxide AI era quella di sostituire l'uso di modelli linguistici proprietari di grandi dimensioni (come OpenAI e ChatGPT) e di infrastrutture cloud disparate. Gli obiettivi erano migliorare la stabilità operativa, aumentare il controllo sui propri modelli AI e partecipare attivamente a un ecosistema in crescita di modelli trasparenti e più specializzati. La piattaforma watsonx.ai è stata progettata per riunire tutti gli elementi necessari in un unico servizio coerente, consentendo ai team di passare da un'idea a un solido sistema implementato con un attrito minimo.

Il progetto pilota ha dimostrato risultati molto promettenti:

Entro meno di un mese dall'utilizzo di watsonx.ai, Oxide AI ha raggiunto una soglia di accettabilità qualitativa del 95% per il contenuto generato.

La soluzione ha raggiunto tempi medi di risposta sequenziale più veloci del 37% rispetto a OpenAI GPT-4, pur mantenendo livelli di qualità comparabili.

Oxide AI ha ridotto la sua impronta di carbonio con un'implementazione più semplice del modello AI che ha ridotto la necessità di messa a punto.

"In una fase di co-creazione dinamica, il nostro team ha integrato con successo l'AI generativa di watsonx.ai nella nostra soluzione Oxogen esistente attualmente in esecuzione su ChatGPT di OpenAI. In IBM watsonx.ai utilizziamo il modello open source Llama 2 e questo è un passo significativo per noi, poiché stavamo cercando un'alternativa aperta che potesse offrire una qualità simile e con il potenziale per essere utilizzata nella produzione di livello aziendale ambiente. Ora stiamo lavorando per incorporare completamente l'AI generativa di watsonx.ai nella pipeline di produzione di Oxogen. Siamo fiduciosi che questa stretta integrazione, unita ad adattamenti personalizzati in linea con le nostre esigenze di elaborazione dei dati, produrrà un sostanziale aumento delle prestazioni. Il prossimo passo della collaborazione tra IBM e Oxide AI prevede la creazione di modelli linguistici specializzati che sfruttano le risorse uniche di dati finanziari pluriennali di Oxide e che porteranno maggior valore e vantaggio competitivo rispetto ai LLM generalizzati."

—Lars Hard, CEO/CAIO, Oxide AI

"IBM watsonx.ai dispone di un flusso di lavoro intuitivo e sicuro che consente l'accesso immediato ai principali modelli open source, che per noi erano i principali candidati da testare e valutare. La piattaforma è stata utilizzata efficacemente sia dai data scientist per test e sperimentazioni più approfonditi tramite l'SDK Python, sia dal team che si occupa dei contenuti, che ha potuto completare rapidamente l'ingegnerizzazione e le configurazioni per valutare la qualità dell'output utilizzando watsonx.ai."

—Kateryna Wikstrom, Head of Product, Oxide AI

"Il team IBM Client Engineering è stato molto determinante nel guidarci attraverso il vasto panorama dei modelli open source, fornendoci indicazioni e aiutandoci a individuare gli approcci più efficienti. Hanno anche facilitato il benchmarking dei modelli per assicurarci di selezionare il modello più adatto, sia in termini di qualità di output che di potenziale di scalabilità."

—Kateryna Wikstrom, Head of Product, Oxide AI