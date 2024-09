La collaborazione con IBM Cloud Pak for Integration ha permesso a OCB di gestire un intero ecosistema di API con eccellente sicurezza su più cloud, incrementando anche la socializzazione e la monetizzazione delle API e supportando al contempo API security con l'OAS 2.0. OCB può, a sua volta, fornire accesso API ai business partner per le loro transazioni finanziarie, come il pagamento delle bollette o le vendite al dettaglio online.

Di recente, la banca ha applicato la tecnologia open platform per utilizzare app fintech come AirPay, VnPay e MoMo. Gli utenti fintech possono pagare le fatture delle utenze come elettricità, acqua e internet e ricaricare i telefoni direttamente sull’app. Gli utenti possono anche trasferire denaro in portafogli elettronici per acquistare e pagare i servizi.

Con la nuova libreria di API self-service, la banca ha iniziato a condividere le API. La libreria consente ai partner di accedere alle API rapidamente. I partner possono fornire ai clienti OCB l'accesso ai loro servizi tramite le API senza dover scrivere codice.

La banca ha creato e implementato più di 30 API per prodotti bancari come conti, risparmi, trasferimenti di denaro e pagamenti. OCB prevede di continuare ad ampliare il catalogo delle API. È stata in grado di creare, esporre, gestire e monetizzare queste API grazie alla tecnologia IBM.

Dopo l'implementazione e l'esecuzione di OpenAPI per un anno, la banca ha coinvolto con successo oltre 20 partner e ha sfruttato quasi 100 API. OCB ha scoperto che il volume mensile delle transazioni per un solo partner aveva superato il milione. Questo traguardo conferma che OCB è una delle banche leader che applica la tecnologia al settore bancario in Vietnam.

OCB ha celebrato il successo dell'implementazione di OpenAPI sponsorizzando e ospitando la popolare OpenAPI Challenge 2020. Il concorso ha ricevuto l'attenzione di molte organizzazioni e ha registrato più di 50 iscrizioni. I prodotti hanno dato espressione a idee nuove, realizzabili e adatte al mercato di riferimento.

Al termine del concorso, 21 team hanno presentato alla giuria delle idee per il settore finanziario. Le otto migliori idee della fase finale sono nate da Aspire, Casso, Credify, EM&AI, FinFin, Jingo.Live, Jirnexu e OCB.

"I prossimi importanti progetti di espansione con OpenAPI ci danno molta più fiducia nell'apprendere, ricercare e applicare con successo molte nuove tecnologie, e fornire più valore, esperienze e vantaggi a clienti e partner", afferma Vu.