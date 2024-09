Con l'avvento dei social media, il rischio per le aziende di affrontare una potenziale crisi delle pubbliche relazioni è aumentato esponenzialmente. Data la presenza di 1,7 miliardi di utenti attivi sui social media in grado di influenzare la reputazione di un marchio durante una crisi, è fondamentale che le aziende prendano tempestivamente le giuste decisioni in materia di pubbliche relazioni (PR). All'inizio della collaborazione, Orenda Software Solutions ha cercato di dotare i propri clienti aziendali di una soluzione efficace in grado di analizzare grandi volumi di dati sui social media, così da fornire ai dirigenti insight tempestivi sulle risposte appropriate in materia di pubbliche relazioni.