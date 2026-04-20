Portare equilibrio nella pianificazione della forza lavoro sanitaria

HR Planner genera orari ottimizzati in pochi secondi e OPTACARE stima che la sua piattaforma possa far risparmiare diverse ore di lavoro al giorno. Alleggerisce notevolmente il carico mentale dei team di pianificazione, liberandoli dalle attività manuali ripetitive e permettendo loro di dedicarsi ad attività di maggior valore. La piattaforma codifica e formalizza inoltre le conoscenze istituzionali e le best practice nella pianificazione dei turni, garantendo la continuità operativa anche in assenza del responsabile principale.

Altrettanto importante, HR Planner introduce un’equità dimostrabile nel processo di pianificazione. Il sistema è in grado di dimostrare matematicamente perché una pianificazione sia equa e ottimale. Questa spiegazione elimina la percezione di pregiudizio nell'assegnazione dei turni, contribuendo a migliorare il morale e la fiducia tra il personale.

Una pianificazione equa che rispetti le preferenze e i vincoli individuali crea anche un ambiente di lavoro più sano. Gli operatori sanitari possono contare su orari più prevedibili, con meno cambiamenti dell'ultimo minuto e straordinari difficili, il che contribuisce a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Quando gli operatori sanitari sono più riposati e meno stressati, possono lavorare in modo più efficace e sicuro, migliorando direttamente la qualità dell'assistenza ai pazienti.

Allocando le risorse interne in modo più efficiente, gli operatori sanitari riducono anche il costoso ricorso alla retribuzione degli straordinari.

Yasmine Alaouchiche conclude: "Stiamo aiutando le organizzazioni a risolvere le cause principali della crisi del personale sanitario. Orari affidabili ed equi proteggono il benessere degli operatori sanitari e migliorano la qualità dell'assistenza ai pazienti. La nostra tecnologia supporta decisioni più informate, semplifica le attività complesse e recupera tempo prezioso per ciò che conta di più: prendersi cura delle persone".