Portare equilibrio nella pianificazione della forza lavoro sanitaria

OPTACARE implementa la tecnologia IBM per aiutare gli operatori sanitari a definire programmi che aumentano la produttività e il benessere dei dipendenti
Il sistema sanitario francese sta affrontando una profonda crisi operativa. Il 99% degli ospedali pubblici e delle strutture per anziani dichiara di non essere in grado di soddisfare il fabbisogno di personale. Allo stesso tempo, solo il 15% degli operatori sanitari ritiene di avere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.
Sotto questa crescente pressione, una pianificazione efficace è diventata critica per il benessere dei dipendenti e la stabilità del sistema. Una pianificazione dei turni ben strutturata consente alle strutture sanitarie di gestire efficacemente i volumi di pazienti e di favorire l'accesso tempestivo alle cure, riducendo al contempo lo stress degli operatori.
Tuttavia, i responsabili della pianificazione dei turni devono affrontare una sfida complessa. Devono distribuire i turni nel modo più equo possibile, rispettando le preferenze individuali e rispondendo alle esigenze operative. Devono inoltre rispettare le rigide normative europee in materia di orari di lavoro, periodi di riposo tra i turni e limiti al lavoro notturno.
Poiché molti ospedali si affidano ancora a una pianificazione manuale basata su fogli di calcolo, elaborare turni equilibrati richiede molto tempo e impegno. Eventuali lacune nella pianificazione devono essere colmate con costose ore di straordinario, mettendo a dura prova i budget già limitati e contribuendo al burnout degli operatori sanitari.
Questa rete complessa era esattamente ciò che OPTACARE voleva districare. Fondata per aiutare le strutture di cura a risolvere le loro sfide più difficili in termini di efficienza, la startup di tecnologia sanitaria era determinata a trasformare l'onere della pianificazione in una fonte di efficienza e stabilità.
Per realizzare la sua visione di un sistema di pianificazione più intelligente ed equo, OPTACARE ha scelto la tecnologia IBM Watsonx che include IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. CPLEX Optimization Studio utilizza data science e tecnologia di ottimizzazione decisionale per risolvere problemi combinatori complessi. OPTACARE HR Planner utilizza queste funzionalità per generare turni del personale ottimizzati, basati su una complessa matrice di vincoli (normativi, organizzativi e personali), garantendo al contempo equità e benessere.
Gaëlle Coudert, Chief Marketing Officer di OPTACARE, afferma: "La nostra soluzione di pianificazione può essere applicata a tutti i contesti sanitari, dagli ospedali alle strutture per anziani. Allo stesso tempo, HR Planner può essere facilmente adattato alle esigenze specifiche di ogni organizzazione, per la massima flessibilità".
La scelta di un modello di distribuzione cloud su IBM Cloud consente a OPTACARE di offrire HR Planner come piattaforma software-as-a-service (SaaS). I clienti possono utilizzare un unico abbonamento per gestire più sedi e i costi sono basati sul consumo, semplificando la gestione delle licenze sia per OPTACARE, sia per i clienti. Inoltre, la soluzione consente la scalabilità in tempo reale per gestire i picchi di attività e la crescita.
IBM Business Partner Platinum Pedab France ha svolto un ruolo critico nel portare la soluzione sul mercato.
"Pedab France è stato un partner di fiducia in questo progetto, contribuendo con supporto e competenze preziose in tutto il mondo", afferma Yasmine Alaouchiche, Product Owner e R&D Manager of AI/OR-Driven Solutions for Healthcare di OPTACARE. "Pedab France ha offerto un'eccellente consulenza commerciale, aiutandoci a gestire gli accordi di licenza e la comunicazione con IBM".
Grazie a un'interfaccia intuitiva, gli utenti aziendali possono adattare gli algoritmi di HR Planner senza dover ricorrere a un supporto tecnico specializzato. Questo supporta la flessibilità operativa: ad esempio, un ospedale potrebbe mantenere una configurazione per le operazioni standard e un'altra per scenari di emergenza, con regole meno rigide riguardo alle competenze o ai tempi dei turni.
HR Planner genera orari ottimizzati in pochi secondi e OPTACARE stima che la sua piattaforma possa far risparmiare diverse ore di lavoro al giorno. Alleggerisce notevolmente il carico mentale dei team di pianificazione, liberandoli dalle attività manuali ripetitive e permettendo loro di dedicarsi ad attività di maggior valore. La piattaforma codifica e formalizza inoltre le conoscenze istituzionali e le best practice nella pianificazione dei turni, garantendo la continuità operativa anche in assenza del responsabile principale.
Altrettanto importante, HR Planner introduce un’equità dimostrabile nel processo di pianificazione. Il sistema è in grado di dimostrare matematicamente perché una pianificazione sia equa e ottimale. Questa spiegazione elimina la percezione di pregiudizio nell'assegnazione dei turni, contribuendo a migliorare il morale e la fiducia tra il personale.
Una pianificazione equa che rispetti le preferenze e i vincoli individuali crea anche un ambiente di lavoro più sano. Gli operatori sanitari possono contare su orari più prevedibili, con meno cambiamenti dell'ultimo minuto e straordinari difficili, il che contribuisce a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Quando gli operatori sanitari sono più riposati e meno stressati, possono lavorare in modo più efficace e sicuro, migliorando direttamente la qualità dell'assistenza ai pazienti.
Allocando le risorse interne in modo più efficiente, gli operatori sanitari riducono anche il costoso ricorso alla retribuzione degli straordinari.
Yasmine Alaouchiche conclude: "Stiamo aiutando le organizzazioni a risolvere le cause principali della crisi del personale sanitario. Orari affidabili ed equi proteggono il benessere degli operatori sanitari e migliorano la qualità dell'assistenza ai pazienti. La nostra tecnologia supporta decisioni più informate, semplifica le attività complesse e recupera tempo prezioso per ciò che conta di più: prendersi cura delle persone".
OPTACARE si impegna a promuovere la gestione sanitaria attraverso la tecnologia. Fondata nel 2013 e con sede a Troyes, Francia, OPTACARE sviluppa soluzioni software che aiutano ospedali e strutture di cura a prevedere con precisione il flusso di pazienti, migliorare la pianificazione del personale e delle risorse e aumentare l'efficienza organizzativa.
Distributore IBM dedicato al valore aggiunto e broker tecnologico, Pedab collabora con i principali fornitori di tecnologia per offrire soluzioni e servizi a un ecosistema di partner e clienti. Azienda a conduzione familiare fondata più di 30 anni fa in Svezia, Pedab attualmente impiega 130 persone in otto paesi in tutta Europa.
© Copyright IBM Corporation. Aprile, 2026
IBM, il logo IBM, CPLEX, ILOG, IBM Cloud e IBM watsonx sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.