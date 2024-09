Nell'ambito di un progetto separato per il completamento di una nuova acquisizione Upstream in Asia-Pacifico, OMV aveva precedentemente incaricato IBM Consulting di implementare soluzioni SAP S/4HANA di nuova generazione. Il progetto ha consentito a OMV di raddoppiare la sua capacità produttiva nell'area Asia-Pacifico in soli sette mesi e il successo ha dato all'azienda la certezza che SAP S/4HANA fosse la piattaforma ottimale per raggiungere i suoi obiettivi di trasformazione a lungo termine.

«Riteniamo che SAP S/4HANA ci darà l'agilità necessaria per adattarci rapidamente a un mercato in continua evoluzione», commenta Berthold. «Il ruolo svolto da IBM nel recente successo di OMV nell'area Asia-Pacifico ha influito anche sulla decisione di fare di IBM Consulting un partner strategico per la distribuzione di SAP S/4HANA in tutto il gruppo a livello globale».

OMV ha deciso di implementare le nuove soluzioni SAP su SAP HANA® Enterprise Cloud, ospitato sull'infrastruttura Microsoft Azure.

Reiter aggiunge: «Nell'ambito della nostra strategia cloud-first, stiamo cercando di spostare la maggior parte della nostra infrastruttura su hyperscaler. Microsoft Azure è uno dei nostri provider cloud di riferimento. Abbiamo utilizzato la combinazione di SAP HANA Enterprise Cloud e Microsoft Azure anche per il nostro recente progetto in Asia-Pacifico, quindi sapevamo bene che la soluzione era in grado di soddisfare i nostri requisiti in termini di prestazioni, disponibilità e scalabilità».

Collaborando a stretto contatto con gli esperti di IBM Consulting, OMV ha mappato l'architettura dei nuovi sistemi di business SAP S/4HANA integrati. Nella divisione Corporate, più di 170 codici società per 140 entità legali saranno consolidati in un nuovissimo ambiente SAP S/4HANA, con un piano contabile globale unificato per un reporting e una chiusura finanziaria più rapida più rapidi. Nel business Downstream, due istanze SAP ECC verranno consolidate in un'unica distribuzione SAP S/4HANA. Ove possibile, i processi aziendali specifici di una regione o di una divisione saranno sostituiti da flussi di lavoro standardizzati, consentendo la futura centralizzazione delle funzioni principali in centri di eccellenza globali.

«Abbiamo intenzione di standardizzare i nostri processi di business ovunque sia opportuno farlo e SAP Master Data Governance su SAP S/4HANA ci offre l'opportunità di allineare meglio le nostre divisioni Downstream e Corporate», spiega Berthold. «E soprattutto, possiamo ancora consentire processi personalizzati per soddisfare i requisiti specifici di ogni paese o le procedure migliori del settore».

Durante la fase di pianificazione del progetto, OMV si è resa conto che sarebbe stato importante adattare le sue metodologie di distribuzione SAP S/4HANA alle rispettive esigenze dei suoi business Downstream e Corporate. Nella divisione Corporate, l'azienda mirava a sfruttare nuove funzionalità come SAP Central Finance, semplificando l'integrazione dei dati finanziari e rendendo possibile una struttura comune di reporting di gruppo. Nella divisione Downstream, la priorità era preservare gli investimenti di OMV in soluzioni SAP ECC personalizzate per il retail, che avrebbero offerto un importante vantaggio competitivo.

Sulla base di questi requisiti, IBM Consulting ha consigliato l'utilizzo di un approccio ibrido. Per il business Corporate, IBM ha proposto una metodologia greenfield, costruendo un nuovo ambiente SAP S/4HANA sostenuto da workflow end-to-end per order-to-cash e procure-to-pay. Per la distribuzione di Downstream, IBM ha sfruttato la sua metodologia Rapid Move, basata su CrystalBridge, il software di trasformazione dei dati all'avanguardia di IBM Business Partner SNP (link esterno a ibm.com), per ridurre i costi e la complessità legati all'introduzione di soluzioni di vendita al dettaglio SAP ECC personalizzate in SAP S/4HANA.

«I maggiori vantaggi di lavorare con IBM sono la sua portata globale e le sue partnership strategiche», commenta Berthold. «IBM conosce l'attività di OMV e ha esperienza nell'implementazione di SAP per l'industria petrolifera e del gas. L'alleanza strategica di IBM con SAP e la sua partnership con SNP ci hanno dato la certezza di poter raggiungere i nostri obiettivi con le nuove soluzioni SAP S/4HANA».

Per la divisione Corporate, IBM ha formato una taskforce dedicata per pulire i dati unici di riferimento esistenti dell'azienda in vista del passaggio a SAP S/4HANA, gettando le basi per un reporting più rapido e per innovazioni come la gestione automatizzata delle fatture dei fornitori.

Per la divisione Downstream, IBM Consulting ha utilizzato la piattaforma di trasformazione dei dati CrystalBridge di SNP per ridurre il numero di migrazioni di dati e di integrazioni di soluzioni SAP necessarie durante la distribuzione di SAP S/4HANA. IBM ha inoltre utilizzato le soluzioni di SmartShift (link esterno a ibm.com) per convertire automaticamente il codice personalizzato per la distribuzione nella nuova piattaforma e ha collaborato con SRB (link esterno a ibm.com) per fornire soluzioni di asset management intelligenti.