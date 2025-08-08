L'offerta di IBM ha soddisfatto i requisiti di Phoenix OCP: facilità di implementazione, fatturazione a consumo, server all'avanguardia e la possibilità di disporre di server IBM Power e infrastruttura cloud basata su x86 nello stesso luogo, il tutto vicino al loro data center principale situato nella regione di Francoforte. Inoltre, Phoenix OCP ha applicazioni in esecuzione su AIX 5.3 e sulla soluzione workload partition (WPAR) di IBM, compatibile con l'infrastruttura cloud IBM Power Virtual Server, che ha consentito all'azienda di migrare rapidamente senza dover trasformare determinate applicazioni.

Phoenix OCP ha collaborato con IBM e Teamworks, un partner IBM, per implementare una soluzione cloud completa. Cliente IBM® Cloud dal 2022, Phoenix OCP ha adottato IBM Power Virtual Server su IBM Cloud, insieme a bare metal x86, IBM Storage Protect e IBM Cloud Object Storage. L'esperienza di TeamWork è emersa nella creazione della landing zone Phoenix OCP, una soluzione affidabile in IBM Cloud, stabilendo una solida base per la crescita futura di Phoenix OCP. Con la loro profonda conoscenza dell'infrastruttura IBM, TeamWork ha gestito abilmente il processo di migrazione, trasferendo i workload di Phoenix OCP nella landing zone di IBM Cloud. Hanno inoltre continuato a mantenere in modo efficiente tutti i componenti IBM Cloud ospitati nel data center.

Questa trasformazione ha permesso a Phoenix OCP di semplificare le sue operazioni, dalla gestione dell'inventario alla preparazione e consegna degli ordini, garantendo alle farmacie la ricezione delle forniture entro 24 ore in condizioni di sicurezza e qualità ottimali. La flessibilità dell'offerta Power Virtual Server, con caratteristiche come fatturazione oraria, storage e scalabilità, ha fornito a Phoenix OCP l'agilità necessaria per soddisfare le richieste del mercato. Sfruttando le funzionalità di implementazione rapida di IBM Power Virtual Server, Phoenix OCP è stata in grado di attivare le partizioni IBM® AIX in pochi minuti nelle regioni multizona dei data center IBM Cloud. Tutto ciò è supportato da un rigoroso accordo sul livello di servizio (SLA) che prevede una disponibilità del 99,95% nelle configurazioni a sito singolo e un livello ottimale del 99,99% nelle configurazioni a doppio sito. Phoenix OCP è stato anche in grado di realizzare test SD-WAN senza mettere in pericolo l'ambiente di produzione, grazie alla facile configurazione di un ambiente di test basato sulla copia di produzione.

Sfruttando TeamWork e l'esperienza di IBM nella fornitura di infrastrutture come servizio (IaaS) e tecnologie per l'adozione del cloud, Phoenix OCP ha potuto concentrare i propri sforzi IT su attività a valore aggiunto, come l'integrazione di nuovi prodotti nel proprio progetto di tracciabilità. Questa partnership non solo ha soddisfatto le esigenze immediate di Phoenix OCP, ma ha anche consentito all'azienda di esplorare servizi cloud, quali la containerizzazione e le tecnologie AI.

Jean-Yves Dumas, Director, Production IT and Infrastructure, ha affermato: "IBM Cloud Migration ha offerto tre vantaggi significativi. Abbiamo raggiunto un tempo di attività del 99,99% dopo la migrazione. In secondo luogo, è stato possibile accelerare l'onboarding di nuovi servizi, da poche ore a diversi minuti. Infine, non era più necessario acquisire server fisici e gestire il debito tecnico hardware con un processo di acquisto lungo e complesso".