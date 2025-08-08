Phoenix OCP trasforma le sue operazioni di fornitura di servizi con IBM Power Virtual Server
Phoenix OCP, leader nella distribuzione farmaceutica in Francia, aveva bisogno di un modello OPEX (Operational Expendance) più flessibile per supportare le crescenti richieste di applicazioni di back-office, incluso il suo data warehouse e il sistema di gestione del magazzino (WMS). Queste applicazioni erano inizialmente ospitate su server IBM® Power7 tramite un fornitore terzo.
Con l'evolversi delle esigenze di Phoenix OCP, il provider di hosting non è stato in grado di offrire un percorso di aggiornamento ai nuovi server IBM® Power9. Per garantire scalabilità, prestazioni e continuità del servizio, Phoenix OCP ha cercato un nuovo partner in grado di fornire un'infrastruttura moderna basata sul cloud. L'azienda aveva bisogno di una soluzione solida e pronta per il futuro per supportare la sua crescita globale e garantire la consegna tempestiva dei farmaci alle farmacie.
L'offerta di IBM ha soddisfatto i requisiti di Phoenix OCP: facilità di implementazione, fatturazione a consumo, server all'avanguardia e la possibilità di disporre di server IBM Power e infrastruttura cloud basata su x86 nello stesso luogo, il tutto vicino al loro data center principale situato nella regione di Francoforte. Inoltre, Phoenix OCP ha applicazioni in esecuzione su AIX 5.3 e sulla soluzione workload partition (WPAR) di IBM, compatibile con l'infrastruttura cloud IBM Power Virtual Server, che ha consentito all'azienda di migrare rapidamente senza dover trasformare determinate applicazioni.
Phoenix OCP ha collaborato con IBM e Teamworks, un partner IBM, per implementare una soluzione cloud completa. Cliente IBM® Cloud dal 2022, Phoenix OCP ha adottato IBM Power Virtual Server su IBM Cloud, insieme a bare metal x86, IBM Storage Protect e IBM Cloud Object Storage. L'esperienza di TeamWork è emersa nella creazione della landing zone Phoenix OCP, una soluzione affidabile in IBM Cloud, stabilendo una solida base per la crescita futura di Phoenix OCP. Con la loro profonda conoscenza dell'infrastruttura IBM, TeamWork ha gestito abilmente il processo di migrazione, trasferendo i workload di Phoenix OCP nella landing zone di IBM Cloud. Hanno inoltre continuato a mantenere in modo efficiente tutti i componenti IBM Cloud ospitati nel data center.
Questa trasformazione ha permesso a Phoenix OCP di semplificare le sue operazioni, dalla gestione dell'inventario alla preparazione e consegna degli ordini, garantendo alle farmacie la ricezione delle forniture entro 24 ore in condizioni di sicurezza e qualità ottimali. La flessibilità dell'offerta Power Virtual Server, con caratteristiche come fatturazione oraria, storage e scalabilità, ha fornito a Phoenix OCP l'agilità necessaria per soddisfare le richieste del mercato. Sfruttando le funzionalità di implementazione rapida di IBM Power Virtual Server, Phoenix OCP è stata in grado di attivare le partizioni IBM® AIX in pochi minuti nelle regioni multizona dei data center IBM Cloud. Tutto ciò è supportato da un rigoroso accordo sul livello di servizio (SLA) che prevede una disponibilità del 99,95% nelle configurazioni a sito singolo e un livello ottimale del 99,99% nelle configurazioni a doppio sito. Phoenix OCP è stato anche in grado di realizzare test SD-WAN senza mettere in pericolo l'ambiente di produzione, grazie alla facile configurazione di un ambiente di test basato sulla copia di produzione.
Sfruttando TeamWork e l'esperienza di IBM nella fornitura di infrastrutture come servizio (IaaS) e tecnologie per l'adozione del cloud, Phoenix OCP ha potuto concentrare i propri sforzi IT su attività a valore aggiunto, come l'integrazione di nuovi prodotti nel proprio progetto di tracciabilità. Questa partnership non solo ha soddisfatto le esigenze immediate di Phoenix OCP, ma ha anche consentito all'azienda di esplorare servizi cloud, quali la containerizzazione e le tecnologie AI.
Jean-Yves Dumas, Director, Production IT and Infrastructure, ha affermato: "IBM Cloud Migration ha offerto tre vantaggi significativi. Abbiamo raggiunto un tempo di attività del 99,99% dopo la migrazione. In secondo luogo, è stato possibile accelerare l'onboarding di nuovi servizi, da poche ore a diversi minuti. Infine, non era più necessario acquisire server fisici e gestire il debito tecnico hardware con un processo di acquisto lungo e complesso".
Dopo la trasformazione, Phoenix OCP ha registrato miglioramenti significativi nelle sue prestazioni operative e finanziarie. L'implementazione di IBM Power Virtual Server on IBM Cloud ha fornito a Phoenix OCP una Power architecture sicura ed efficiente nel cloud pubblico, migliorando l'affidabilità e la scalabilità dei servizi di Phoenix OCP. La capacità di soddisfare nuove richieste in tempo reale grazie alla scalabilità cloud ha fornito a Phoenix OCP un vantaggio sui suoi principali concorrenti. Il rapporto di fiducia e sinergia tra Phoenix OCP, IBM e TeamWork è stato fondamentale per questo successo. Phoenix OCP beneficia ora di un catalogo di servizi in continua evoluzione attraverso il modello IaaS, che aiuta a garantire la qualità dei servizi nel tempo I risultati quantificabili includono tempi di risposta più rapidi alle domande in farmacia e una soddisfazione del cliente ottimizzata. Phoenix OCP ha inoltre evidenziato la chiara visibilità dei costi ottenuti e la loro attenuazione nel tempo. Ora può adattare annualmente le proprie esigenze finanziarie in base alla sua strategia.
In qualità di collaboratori attivi, IBM e TeamWork continueranno a supportare Phoenix OCP nello sfruttare i progressi del cloud computing, assicurando che l'azienda rimanga all'avanguardia nel settore della distribuzione di farmaci. Infine, dato il suo impegno per la sostenibilità, Phoenix OCP è intenzionata a implementare soluzioni di Carbon Visibility, guidate dall'esperienza di TeamWork e IBM nelle normative e nel reporting ambientale. Queste iniziative sottolineano la dedizione di Phoenix OCP all'innovazione continua e alle pratiche commerciali responsabili.
Phoenix OCP, con sede in Francia, è un importante distributore di prodotti farmaceutici e servizi sanitari. Phoenix OCP serve farmacie e centri sanitari, contribuendo ogni giorno a una salute migliore. Grazie a una vasta rete di farmacie e centri ospedalieri, Phoenix OCP offre un'ampia gamma di prodotti e servizi, tra cui soluzioni digitali, finanziamenti e formazione. L'impegno dell'azienda per lo sviluppo sostenibile si riflette nelle sue soluzioni di distribuzione farmaceutica, nei nuovi modelli di distribuzione e nei servizi dedicati alle farmacie.
Sposta e gestisci senza soluzione di continuità i tuoi workload fra ambienti cloud e on-premise
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM, IBM Cloud, AIX, Apptio, Power, Power9 e watsonx sono marchi commerciali o marchi registrati di IBM Corp., registrati in numerose giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi varieranno in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.