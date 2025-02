I clienti di OCO Global si affidano al suo know-how per concludere affari in ogni parte del mondo. Una delle sue offerte di servizi è la fornitura di informazioni aziendali dettagliate, che i suoi clienti utilizzano per scegliere fornitori strategici, valutare la convenienza di potenziali partner e identificare potenziali clienti e accordi.

Quando il database alla base di questo servizio di informazioni era relativamente piccolo, e copriva poche centinaia di migliaia di organizzazioni, il team interno di OCO Global riusciva da solo a gestire i dati. Tuttavia, quando il team ha deciso di reperire dati aggiuntivi da un fornitore esterno, si è trovato ad affrontare una notevole sfida di scalabilità. OCO Global voleva arricchire i nuovi dati, e mentre questo nuovo processo richiedeva solo circa 10 secondi per riga per un dipendente esperto, c'erano 13 milioni di nuove righe di dati. Questo numero enorme implicava ben 4 anni di lavoro, 24 ore su 24.

Yeray Callero, CTO di OCO Global, spiega: "Per aggiungere valore al set di dati, avevamo intenzione di rivedere la classificazione per settori. Volevamo capire se alcune organizzazioni potessero rientrare in 2 o più categorie e se sarebbe stato opportuno ampliare il nostro usuale gruppo di settori. Abbiamo ritenuto che esaminare e contrassegnare manualmente i dati avrebbe richiesto un tempo inaccettabile".