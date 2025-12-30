Con la tecnologia IBM integrata nella piattaforma n.vision, nybl ha innalzato gli standard di sicurezza ed efficienza per le ispezioni degli asset in tutti i settori. Ad esempio, un operatore di rete nazionale del GCC ha lanciato un primo progetto pilota di 1.000 chilometri utilizzando n.vision per ispezionare le linee ad alta e media tensione. Dopo il successo, l'operatore ha assegnato a nybl un contratto per scalare le ispezioni su 400.000 km di potenza infrastrutturale a livello nazionale.

Automatizzando le ispezioni basate su asset, nybl ha registrato una riduzione del 50% sia dei costi di ispezione che degli incidenti di sicurezza. Altri risultati trasformativi includono una riduzione del 30% dei tempi di ispezione, una riduzione del 20% dei costi di interruzione e riparazione di emergenza e un aumento del 20% dei tempi di attività della rete. Il rilevamento automatico dei guasti e la segnalazione, alimentati dalla computer vision, garantiscono i massimi livelli di accuratezza e affidabilità, aiutando i clienti di nybl ad agire più rapidamente e in modo più intelligente.

Collaborando con IBM per combinare computer vision e governance dell'AI, nybl ha creato una soluzione trasparente, affidabile e scalabile per migliorare le prestazioni degli asset. L'azienda prevede di continuare la collaborazione con IBM per promuovere l'eccellenza operativa in settori critici.