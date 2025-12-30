nybl rafforza l'affidabilità industriale embedding Maximo e watsonx.governance in n.vision
In tutti i settori vitali per il progresso civico, come l'energia, i servizi pubblici e la produzione, le organizzazioni continuano a lottare con i tempi di inattività non pianificati, l'invecchiamento delle infrastrutture e la carenza di tecnici qualificati per la manutenzione dei sistemi critici. nybl, una società di tecnologia di AI che esporta innovazione dal Gulf Cooperation Council (GCC) e dal Medio Oriente più ampio a livello globale, sta affrontando queste sfide attraverso un'AI basata sulla scienza e informata dalla fisica.
Tradizionalmente, le ispezioni manuali degli asset essenziali sono lente, costose e vulnerabili all'errore umano, e spesso vengono condotte in ambienti remoti o pericolosi. Riconoscendo la necessità di un approccio più efficiente e affidabile, nybl ha immaginato una soluzione basata su AI capace di automatizzare le ispezioni degli asset, migliorare l'accuratezza e garantire risultati trasparenti. Per realizzare questa visione, nybl ha cercato una base di tecnologia AI affidabile e governata, che potesse garantire che ogni modello distribuito/implementato rispettasse i più alti standard di affidabilità, etica, conformità e prestazioni.
Come parte di una partnership strategiche con IBM, nybl ha integrato n.vision, una piattaforma di ispezione basata sull'AI, con lo strumento IBM® Maximo Visual Inspection e la soluzione IBM® watsonx.governance per trasformare ulteriormente il modo in cui vengono gestite le ispezioni industriali. Le due aziende hanno condotto tre progetti pilota per convalidare l'integrazione e dimostrare l'impatto dell'utilizzo di Maximo Visual Inspection e watsonx.governance all'interno della piattaforma n.vision di nybl.
Con Maximo Visual Inspection, n.vision effettua ispezioni basate su asset che eliminano la necessità di accesso manuale alle aree difficili da raggiungere, riducendo così rischi per la sicurezza, costi operativi e tempi complessivi di ispezione. La soluzione utilizza la computer vision per rilevare, classificare e segnalare guasti con precisione e rapidità in settori come petrolio e gas, utility, manifattura, agricoltura e sanità.
Con l'aiuto di watsonx.governance, nybl può fornire una trasparenza completa del ciclo di vita dell'AI, monitorare le distorsioni e le derive e gestire la conformità con le normative di settore in evoluzione. Insieme, questi aggiornamenti operativi possono aiutare i clienti a ottenere un tempo di rilascio sul mercato più rapido, una maggiore precisione e maggiori guadagni di efficienza,consentendo al contempo l'uso responsabile dell'AI nelle operazioni mission-critical.
Con la tecnologia IBM integrata nella piattaforma n.vision, nybl ha innalzato gli standard di sicurezza ed efficienza per le ispezioni degli asset in tutti i settori. Ad esempio, un operatore di rete nazionale del GCC ha lanciato un primo progetto pilota di 1.000 chilometri utilizzando n.vision per ispezionare le linee ad alta e media tensione. Dopo il successo, l'operatore ha assegnato a nybl un contratto per scalare le ispezioni su 400.000 km di potenza infrastrutturale a livello nazionale.
Automatizzando le ispezioni basate su asset, nybl ha registrato una riduzione del 50% sia dei costi di ispezione che degli incidenti di sicurezza. Altri risultati trasformativi includono una riduzione del 30% dei tempi di ispezione, una riduzione del 20% dei costi di interruzione e riparazione di emergenza e un aumento del 20% dei tempi di attività della rete. Il rilevamento automatico dei guasti e la segnalazione, alimentati dalla computer vision, garantiscono i massimi livelli di accuratezza e affidabilità, aiutando i clienti di nybl ad agire più rapidamente e in modo più intelligente.
Collaborando con IBM per combinare computer vision e governance dell'AI, nybl ha creato una soluzione trasparente, affidabile e scalabile per migliorare le prestazioni degli asset. L'azienda prevede di continuare la collaborazione con IBM per promuovere l'eccellenza operativa in settori critici.
Fondata nel 2018, nybl è un'azienda di AI basata sulla scienza e orientata sulla fisica, con sede negli Emirati Arabi Uniti e con uffici nel Regno dell'Arabia Saudita e in Qatar. Le loro piattaforme e soluzioni AI, tra cui n.vision, n.rotating, n.lift e n.shield, sono progettate appositamente per aiutare i settori critici a migliorare la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni attraverso l'automazione e il processo decisionale intelligente.
IBM Maximo Visual Inspection utilizza il deep learning per analizzare immagini e video per la classificazione e il rilevamento dei difetti. Aiuta gli utenti ad addestrare, convalidare e implementare modelli AI, senza richiedere competenze specifiche in materia di data science. La soluzione si integra perfettamente nei workflow di ispezione, aiutando le organizzazioni a rilevare i problemi precocemente, migliorare la qualità e aumentare l'efficienza operativa.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.