Oggi, grazie a IBM Cloud Pak for Integration, N.V. Elmar ha ampliato notevolmente la capacità di gestire gli aggiornamenti di stato provenienti dai contatori intelligenti. In precedenza, i contatori intelligenti venivano programmati per inviare messaggi una volta al giorno, per un totale di 15 messaggi al minuto per l'intero sistema. Ora i contatori inviano messaggi ogni 15 minuti, per un totale di circa 50 messaggi al secondo. Entro i prossimi tre anni, l’azienda prevede di installare contatori intelligenti per tutti i suoi 50.000 clienti, quasi triplicando il carico attuale.

"Stiamo raccogliendo moltissimi dati con la piattaforma IBM, e la capacità di integrazione delle applicazioni è al centro di tutti i nostri processi", afferma Ng. "Ora siamo in grado di integrare qualsiasi endpoint nella piattaforma IBM Cloud Pak for Integration. La sua stabilità, e le sue capacità di elaborazione ed espansione, ci ispirano la massima fiducia. Per noi funziona alla grande".

Quando se ne presenta la necessità, l'azienda si consulta ancora con IBM. "Abbiamo acquistato alcune settimane aggiuntive di servizi professionali solo per contribuire ad accelerare le implementazioni", racconta Ng. "Ai nostri progetti sono stati assegnati dei collaboratori di IBM estremamente competenti. E tutto ha funzionato alla perfezione. Ogni trimestre mettiamo in produzione qualcosa di nuovo".

Il prossimo passo per N.V. Elmar sarà utilizzare IBM Cloud Pak for Integration per integrare i suoi 11.000 lampioni intelligenti, in modo da comprenderne l'utilizzo e ottenere visibilità per la risoluzione degli eventuali problemi. L'azienda prevede inoltre di integrare le stazioni di ricarica intelligenti per i veicoli elettrici.

Entro il prossimo anno, poi, l'azienda inizierà a utilizzare la funzionalità di gestione delle API della soluzione, il cui lancio è stato posticipato a causa della pandemia di COVID-19. "In futuro, speriamo di poter spostare tutto l'occorrente per il nostro programma di contatori intelligenti dall'API Elmar alle componenti di integrazione delle applicazioni e gestione delle API di IBM Cloud Pak for Integration. O, almeno, questa è la tabella di marcia che stiamo prendendo in considerazione", spiega Ng.

Più avanti, l'azienda cercherà di incorporare nella soluzione anche l'intelligenza artificiale, attraverso un chatbot. Collegandosi al livello di integrazione delle applicazioni, il chatbot potrà accedere alle informazioni provenienti dai sistemi back-end dell'azienda, come le richieste di fatturazione, le richieste di assistenza e gli aggiornamenti di stato.

N.V. Elmar continua ad apprezzare la capacità della soluzione di promuovere l'innovazione attraverso il self-service, contenendo al contempo i costi. "Per noi l'aspetto più importante era poter implementare la soluzione da soli", afferma Ng. "Ed era fondamentale anche la capacità di innovare rapidamente. Dal punto di vista dei costi, ci ha evitato di dover pagare e formare altri due sviluppatori".