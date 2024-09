Per molti anni NTT DATA Business Solutions Polonia ha eseguito con grande successo le tradizionali applicazioni ERP SAP dei clienti su IBM Power Systems. Sulla base della sua precedente esperienza, l'azienda ha deciso di provare SAP ERP basato su SAP HANA su IBM Power Systems e ha scoperto che la piattaforma IBM si adattava perfettamente ai suoi requisiti.

Tomasz Piętak, Cloud Solutions Architect presso NTT DATA Business Solutions Polonia, ricorda: "Utilizzavamo IBM Power Systems da circa otto anni ed eravamo molto soddisfatti della piattaforma. In passato, riservavamo IBM Power Systems principalmente ai nostri clienti più esigenti e sapevamo per esperienza che i server avrebbero continuato a funzionare bene anche in caso di utilizzo costante ed elevato. Per noi, IBM Power Systems è sinonimo di affidabilità e stabilità e questo era esattamente ciò che volevamo offrire per SAP ERP basato sui servizi di hosting SAP HANA".



NTT DATA Business Solutions Polonia ha implementato IBM Power Systems con un approccio Tailored Datacenter Integration (TDI), sfruttando l'infrastruttura esistente per eseguire SAP HANA anziché acquistare nuovo hardware dedicato. L'azienda si è affidata a IBM Systems Lab Services per l'implementazione iniziale e ha acquistato i server, pagati in rate mensili fisse tramite un contratto quinquennale stipulato da IBM Global Financing. Da allora, NTT DATA Business Solutions Polonia ha acquisito molti altri clienti per il nuovo servizio e ha ampliato la propria presenza su IBM Power Systems, completando queste successive implementazioni in modo indipendente.



Oggi, NTT DATA Business Solutions Poland gestisce la maggior parte delle istanze SAP HANA dei clienti su IBM Power Systems, compresi i sistemi business-critical. SAP ERP basato su SAP HANA viene eseguito su server IBM Power Systems E950, ciascuno dei quali utilizza processori IBM® POWER9 di ultima generazione. Questi server sono virtualizzati utilizzando IBM PowerVM® ed eseguono il sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com). In totale, NTT DATA Business Solutions Polonia esegue più di 220 macchine virtuali, note come partizioni logiche (LPAR), sui suoi server Power System E950 e dispone di una delle basi di installazione più grandi del paese per SAP ERP basato su SAP HANA.



Più recentemente, SAP ha lanciato SAP S/4HANA: una generazione completamente nuova di ERP. NTT DATA Business Solutions Polonia attualmente serve diversi clienti con servizi di hosting SAP S/4HANA in esecuzione su IBM Power Systems e IBM FlashSystem.



Inoltre, NTT DATA Business Solutions Polonia continua a eseguire le tradizionali applicazioni SAP ERP supportate da altri database, utilizzando il sistema operativo IBM® AIX in esecuzione su server IBM Power Systems E950.



Tomasz Piętak aggiunge: "Utilizziamo IBM Power Systems per gestire un cloud privato attraverso il quale i nostri clienti possono accedere alle loro applicazioni SAP. La nostra offerta è SAP-as-a-Service, possiamo darti tutto ciò di cui hai bisogno per eseguire SAP, dall'infrastruttura e dall'hypervisor fino al sistema operativo e alle applicazioni, il tutto in un unico pacchetto".