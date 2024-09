Dalla sua nascita nel 1992 come produttore di sedie da ufficio in Polonia, Nowy Styl è cresciuta fino a diventare il terzo produttore europeo di soluzioni di arredo per uffici e spazi pubblici. Questa crescita è stata sostenuta dall'impegno dell'azienda nel progettare interni di uffici stimolanti e nel gestire impianti di produzione moderni e altamente efficienti.

Oltre alla crescita organica, Nowy Styl si è espansa attraverso acquisizioni strategiche nei mercati chiave. A partire dal 2011, Nowy Styl ha rilevato una serie di note aziende tedesche di mobili per ufficio. Ora, la Germania rappresenta il più grande mercato singolo dell'azienda. Per diventare un attore importante nel dinamico mercato turco, Nowy Styl ha acquisito il 50% di una società di produzione e distribuzione turca. Nowy Styl ha effettuato acquisizioni anche nell'importante mercato svizzero.



Nowy Styl fornisce mobili per nuovi edifici adibiti ad uffici, centri congressi, cinema, stadi, strutture per la musica, lo sport e multifunzionali. Tra i clienti di Nowy Styl figurano multinazionali come DS Smith, Honeywell, Deloitte e ABB, istituzioni culturali come la Polish National Radio Symphony Orchestra di Katowice e l'Opera di Monaco, nonché stadi in Polonia e Francia dove si sono svolti i Campionati europei di calcio nel 2012 e 2016. In sei dei sette stadi attualmente in costruzione per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, i tifosi siederanno su sedili Nowy Styl.



Con sedi operative in 16 paesi e vendite in oltre 70 nazioni, Nowy Styl ha imposto un workload sempre maggiore alla sua infrastruttura IT tradizionale che, come per molte altre aziende in rapida crescita, è stata costruita in modo incrementale. L'impronta IT dell'azienda si è evoluta fino a includere più server distribuiti e la gestione dei sistemi è diventata più impegnativa con l'aumento della domanda di servizi informatici aziendali.



"Continuando a crescere, abbiamo avuto molti problemi in termini di prestazioni", afferma Piotr Ziemiański, vicedirettore IT di Nowy Styl. "Avevamo più dati da analizzare, il sistema impiegava più tempo per elaborare i report e, in alcuni casi, le persone non disponevano di tutte le informazioni necessarie per prendere le giuste decisioni".



I lunghi tempi necessari per il trattamento dei dati hanno influito sulla produzione, una delle operazioni più importanti dell'azienda. “Le nostre linee di produzione automatizzate dovevano attendere i dati prima di poter avviare la produzione”, afferma Ziemiański. “Questi ritardi hanno avuto un impatto anche sulle nostre operazioni logistiche, dal momento che preparare i prodotti per la spedizione richiedeva maggior tempo. Abbiamo avuto molti problemi in tal senso.



Anche il sistema legacy di data storage dell'azienda presentava problemi di prestazioni. "Il nostro sistema Oracle Database era sempre in attesa dei dati provenienti dai nostri sistemi di storage", afferma Ziemiański. "C'erano anche problemi di sicurezza perché il nostro vecchio sistema di storage non era in grado di crittografare i dati".



Quando i manager di Nowy Styl hanno chiesto al reparto IT di migliorare le prestazioni del sistema, è iniziata la ricerca di una soluzione che potesse risolvere i problemi di prestazioni e preparare il sistema per la crescita e gli aggiornamenti futuri. "Abbiamo condotto un'analisi approfondita delle sfide e stilato un elenco delle soluzioni disponibili sul mercato che avrebbero potuto aiutarci», afferma Ziemiański. "E poiché abbiamo lavorato molte volte con IBM, abbiamo chiesto loro di supportarci".